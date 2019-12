Sangen "Verden er i farver" skrev Lis Sørensen, da hun i slut-trediverne kæmpede for at blive mor.

Lis Sørensen har været en del af den danske musikbranche i mere end 40 år og har et stort bagkataolog af sange.

Men når hun skal pege på et nummer, som hun er særligt glad for at have skrevet, fremhæver hun en sang, som hun skrev, da hun i slut-trediverne havde svært ved at blive gravid.

Efter en lang proces med fertilitetsbehandling lykkedes det i sidste ende sangerinden og eksmanden Jan Sivertsen at blive forældre til sønnen Sylvester, som i dag er 27 år.

Sangen minder hende om kampen for at blive mor - og lidt om filmen "Den store badedag" med Erik Clausen i hovedrollen.

Hvilken sang er din bedste?

- Det er "Verden er i farver", som jeg har lavet sammen med Kasper Winding. Han har skrevet musikken, mens jeg har skrevet teksten. Sangen var titelmelodi til filmen "Den store badedag" fra 1991, og jeg husker tydeligt, at jeg fik tilsendt musikken af Nordisk Film, men ved en fejl var de kommet til at sende mig det forkerte kassettebånd. Melodien var anderledes, end Kasper Winding havde forestillet sig.

- Jeg skrev teksten til den melodi, der var på båndet, og da Kasper Winding og jeg mødtes i studiet, spurgte jeg, om han egentlig ikke synes, det lød ret fedt, selv om melodien var blevet en anden. Det syntes han, og vi endte med at bruge den. Det skete, fordi han var åben, og jeg var stædig. Så sangen opstod egentlig ved en tilfældighed, men jeg har haft så meget glæde af at synge den.

Hvad inspirerede sangen?

- Jeg havde meget svært ved at blive gravid i mange år, hvor jeg egentlig ikke troede, at jeg skulle have børn. Men så viste der sig en mulighed gennem fertilitetsbehandling, og jeg skrev teksten inden for den måned, hvor jeg ikke vidste, om jeg var gravid eller ej. Så sangen er båret af tro.

Er der en linje i sangen, som du holder særligt af?

- "Livet kom og tog mig tilbage igen". Det synes jeg, er fint. Vi er ikke altid herre over, hvornår livet tager os ud af mørket. Nogle gange skal man gå så grueligt meget igennem, før lyset kommer tilbage.

- Der er en lettere melankoli i sangen, uden at den bliver for tung, mørk og introvert. Sangen vil gerne folde vingerne ud, og det kan jeg godt lide, når sange gør.

Hvordan er den at spille live?

- Det er noget særligt, for jeg kan både spille den med akustisk guitar og med det helt store symfoniorkester. Kasper Winding har skåret melodien sådan, at den har en anden rytmik end andre popsange. Der er et spændingsfelt mellem en let melodi og et specielt beat, som kører nedenunder, hvor al magien ligger.

Hvad har den betydet for din karriere?

- Den har helt sikkert betydet meget. Da sangen kom ud, ville radiostationerne ikke spille den, fordi der ikke er noget decideret omkvæd, og samtidig er det en meget langsom sang. Det er ikke en typisk radiosingle. Så den havde det svært i mange år, hvor den bare var titelsangen til "Den store badedag".

- Men så kom den med i Troels Kløvedals rejseprogrammer, og så begyndte det at tage fat, og sangen blev spillet i radioen. Siden har jeg spillet den tusind gange til mine koncerter, og jeg holder fortsat utroligt meget af den.

/ritzau/