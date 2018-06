Samarbejdet med Fremtids-Peter er et afsluttet kapitel i 'Bryggen'-dronningens liv.

Fremtids-Peter har de seneste tre år været Linses partner og manager, og Linse har tidligere fortalt, at det var ham, der gav hende det sidste skub mod at gøre drømmen om et bed & breakfast til virkelighed. Sådan er det ikke længere, for Linse har valgt at opsige samarbejdet med Peter.

– Vi har opsagt samarbejdet af forskellige årsager, men det er i al fordragelighed, og det passer mig rigtig fint at køre solo, fordi det er dét, jeg er bedst til. Jeg er, som jeg er. Jeg kan bedst lide at bestemme det hele selv. Så skal jeg ikke spørge nogen: Hvad synes du? Nu kan jeg gøre, hvad jeg vil, og mit Bed & Breakfast kører bedre end nogensinde, fortæller Linse til Realityportalen.

‘Bryggen’-dronningen har allerede overtaget hele B&B’et, og Peter er ikke længere en del af det.

– Samarbejdet er opsagt, og Peter er rejst hjem til Danmark i lørdags, og han kommer ikke tilbage. Det er hundrede procent ‘Linses Bed & Breakfast’ nu. Forandringen er ikke så stor; jeg har bare overtaget Peters opgaver som den lidt mere praktiske gris også. Det kører jo, og sådan fortsætter det. Jeg er der stadig, men nu er det bare mig alene, der kører stedet nu, fortæller Linse.

På trods af, at samarbejdet omkring B&B’et er opsagt, så fortæller Linse, at Peter fortsat er inde over netserien ‘Costa del Linse’, hvor sæson 2 endnu mangler.

Peter: Det har været ekstremt fedt!

Realityportalen har været i kontakt med Fremtids-Peter, der bekræfter, at samarbejdet er afsluttet i al fordragelighed.

– Jeg har i 10 år arbejdet med at hjælpe virksomheder med deres brand og digitale indsatser. Det er dér, min passion og mine kompetencer er. Det har været ekstremt spændende og fedt, og vi har virkelig haft de fedeste gæster, men min passion er jo ikke at drive et B&B på den måde, siger Peter.

Linse fortsætter altså med at drive sit B&B alene i Spanien, mens Peter vender tilbage til sin virksomhed i Danmark.

