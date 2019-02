Nu fortæller Linse, hvordan det går med at finde en mand, som hun kan hygge sig med en gang om ugen.

I seneste afsnit af 'Familien fra Bryggen' fortalte Linse, at hun godt kunne tænke sig at finde en mand i sit liv. Nødvendigvis ikke en kæreste, men snarere end anden slags mandeven:

»Jeg tror, det er på tide, at jeg finder en duskegut. Sådan en, som jeg kunne se en gang om ugen eller sådan noget,« forklarede hun.

Nu afslører hun over for Realityportalen.dk, hvordan det går med hendes mandejagt:

»Jeg er ikke helt så modig som den dag, hvor vi filmede programmet,« griner Linse.

»Ej, jeg har desværre ikke fundet nogen endnu. Jeg skal nok sige til, når jeg gør. Han skal ikke kunne så meget, han skal bare være et dejligt menneske, og så er det rigtig vigtigt, at han godt kan lide dyr. Det ville være dejligt med en, der delte min dyrekærlighed. Ellers er det sgu næsten lige meget, hvordan han ser ud. Han må dog ikke have lange tånegle,« fortsætter hun.

»Jeg har egentlig ikke brug for det, men jeg har en ide om, at hvis jeg ikke kommer i gang nu, så kommer jeg aldrig i gang med at gå til 'bolning'. Mit liv er virkelig fyldestgørende, og jeg mangler det ikke, men jeg synes måske, at jeg lige skal se, om det ikke er tid. Det er ikke for ikke at blive sær, det er jeg jo allerede,« griner Linse.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk