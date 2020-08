Den folkekære tv-kendis drøner land og rige rundt for at snakke med danskere i programmerne "Linses Danmark".

Normalt holder tv-personligheden Linse Kessler til på Islands Brygge i København, men i en ny programserie forlader hun sin elskede bydel og kører land og rige rundt for at møde og mærke mangfoldigheden på tværs af det ganske danske land.

Med sig i autocamperen har hun slyngveninden Didde Skjelmose, og sammen besøger de egne og afkroge af landet for at undersøge, hvorfor folk har slået sig ned lige netop der.

Brygge-venindernes roadtrip kan ses i programserien "Linses Danmark", som har premiere på TV3 og Viaplay 27. august.

- Det er det helt optimale program for mig, og det tror jeg også, at TV3 har tænkt: Jeg er jo et snakkechatol, siger Linse.

- Jeg er fuldstændig ligeglad med, om folk er kendte og rige. Den helt almindelige mand i Jylland synes jeg, er ligeså skideinteressant, siger hun.

Den barmfagre tv-personlighed er kendt for sin fandenivoldske attitude, sine store bryster og sit ligeså store hjerte, som især banker for familien og for dyrevelfærd.

Hun har lukket folk ind i sit liv i "Familien fra Bryggen", som snart sender på tiende år.

Når familier pakker bilen og kører på sommer-, efterårs- eller vinterferie til hovedstaden, er det ikke unormalt, at en tur forbi Islands Brygge i håbet om at møde Linse også står blandt seværdighederne, fortæller Linse selv.

Det er heller ikke ualmindeligt, at hun får taget omkring 100 billeder på en ganske almindelig dag - alle med et oprigtigt smil på, understreger hun.

- Det starter med, at de siger: "Ej, undskyld, vi lige forstyrrer dig, Linse". En halv time efter er jeg stadig ikke stoppet med at snakke. Og så er det dem, der ender med at sige: "Nå, vi skal også videre...", fortæller hun.

- Vi fik både vendt hundelov, børneopdragelse og jeg-ved-ikke-hvad, griner Linse.

Hvor åbenheden, lysten og nysgerrigheden til at rumme en snak med alskens typer af mennesker - selv når hun er ved at samle en hundelort op, inden hun har fået sin morgenkaffe - kommer fra, ved hun ikke rigtigt.

- Det er ikke engang et overskud, jeg finder frem. Det er, fordi jeg synes, det er hyggeligt. Det ligger bare til min natur, forklarer hun.

- Mange har nok i sig selv. Men jeg vender det om og synes, det er smadder spændende. Jeg er ultra positiv og har altid ja-hatten på, og det gør det bare nemmere, vurderer hun.

Linse, der bærer det borgerlige navn Lenina Coleman, er kendt for mangt og meget.

Hun er serieiværksætter, dyreaktivist, tv-personlighed og indehaver af sit eget skønhedsbrand, har udgivet sange og bøger og bliver inviteret til ministermøder på Christiansborg og går på gaden for de hjemløse.

Hun tiltrækker opmærksomhed, og det fik hende i 2016 til at afholde talkshows for at møde sine fans til en snak om alt fra sit sexliv og familieliv til bussemandsspiseri og plastikoperationer.

Havde publikum ikke fået stillet nysgerrigheden, kunne de efterfølgende spørge hende om alt.

Derfor glæder hun sig nu til at bytte rollerne om i programserien.

- Jeg lærer noget hver eneste gang, jeg snakker med et nyt mennesker og ser tingene fra deres side, siger hun og fortsætter:

- Det, denne her tur i "Linses Danmark" har gjort for mig, er, at det får mig ned på jorden og viser mig, at der skal være plads til os alle. Det kan godt være, man tænker: "Hende eller ham der ser sgu da mærkelig ud", men det er der ofte en grund til.

Linse glemmer aldrig dengang, hun selv erfarede det.

Hun og Didde så tit en kvinde, som boede lidt længere nede ad vejen på Bryggen. De anede ikke, hvad hun hed. De kunne bare konstatere, at hun altid så sur ud. "Hende den sure" endte de til sidst med at kalde kvinden.

En dag snakkede Linse med gårdmanden om "hende den sure". Gårdmanden sagde, at hun ikke var sur.

Hun var ulykkelig.

Hun havde mistet sin datter og var aldrig kommet sig over tragedien.

- Det er mange år siden, men jeg kan godt sige dig: Den historie sidder bare fast i mig. Det var sådan en vigtig lektion for mig, siger Linse og tilføjer:

- Faktisk ser jeg hende stadig engang imellem og smiler løs til hende - det har vi gjort lige siden, vi hørte om hendes historie - næsten alt for meget, sådan helt "Heeey! Og god dag!".

I "Linses Danmark" drøner Didde og Linse landet rundt og besøger blandt andre Thomas i Aabenraa og Ingrid på Bornholm - som Linse i øvrigt stadig har kontakt med her efter optagelserne.

Selv om man kan tage Linse ud af Bryggen, vender hun altid tilbage dertil - og selv om hun både har været frivilligt og ufrivilligt væk derfra.

Hun har for mange år siden afsonet domme i Vestre Fængsel og Horserød Statsfængsel. De senere år har hun været bosat i Spanien for at udleve drømmen om at drive et bed and breakfast.

Efter sit spanske eventyr rejste hun tilbage til Bryggen, men flyttede efterfølgende til Dragør for at udleve drømmen om at få græs under fødderne.

Men det endte som et mareridt.

- Bryggen er min hjemmebane, og jeg har minder på hvert et gadehjørne. Jeg er vokset op her på godt og ondt, og jeg ved bare, at det er her, jeg hører til.

- Jeg skulle lige købe et hus og miste 600.000 kroner på det for at finde ud af det. Jeg boede der i 100 dage - det er ikke en god forretning ligegyldigt hvad. Men ved du hvad?, spørger Linse retorisk:

- Det var alle pengene værd, for jeg kommer aldrig til at købe hus igen, og jeg kommer aldrig til at forlade Bryggen igen!

Det er der en helt særlig grund til.

- Det var ikke min verden, og det kommer alt sammen igen tilbage til, at jeg elsker at snakke, siger Linse.

- Når jeg og Torben (Linses hund, red.) går ud klokken 07 om morgenen, så snakker jeg med ti andre hundeejere på den tur, og det gjorde jeg ikke ude i Dragør. Der stod jeg bare på en vej. Der var ikke et øje. Naboen sagde dårligt nok "goddag". Det er slet ikke mig. Jeg SKAL jo snakke!

"Linses Danmark" får premiere på TV3 og Viaplay 27. august klokken 20.00.

/ritzau/