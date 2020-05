Linse giver motivationen videre til andre, der ønsker at stoppe med at ryge.

Det er nu et år siden, at man kunne finde Lenina Coleman bedre kendt som Linse Kessler med en smøg i hånden, og selvom det har været en del af hendes hverdag i mange år, så er hun glad for, at cigaretter hører fortiden til. Den store motivation for at fortsætte rygestoppet kan ses på pengepungen.

'Jeg har regnet på det, og jeg har i alt sparet 16.425 kroner,' skriver Linse i en story på Instagram om det beløb, som hun har sparet på ikke at ryge cigaretter i et år.

Efter Linse er stoppet med at ryge, er hun begyndt på ‘el pind’, som hun selv kalder de e-cigaretter, hun bruger.

'Jeg er jo på el pind i stedet, og der har jeg brugt 843 kroner, så en samlet besparelse på 15.582 samt et meget bedre helbred. What not to like, skriver Linse fortsat på sin story.

I det seneste afsnit af ‘Familien fra Bryggen’ afslører Linse i Aftenshowet på DR1, at hun altid har tyggegummi i munden, hvilket er fra dengang hun røg. Hun gad ikke lugte af røg, så hun spiste altid tyggegummi, hvilket hun stadig gør.

Når Linse så er i Aftenshowet og har glemt at tage det ud, så sætter hun altid sit tyggegummi fast under bordet. Og ofte glemmer hun at tage det med, når hun går.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk