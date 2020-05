Lina Rafn er vred. Hun er også frustreret og skuffet. Men hun er ikke overrasket.

For første gang i sin karriere står sangerinden og hendes makker Paw Lagermann med gæld. Og hvis skyld er det så? Hvis man spørger Lina Rafn lyder svaret: Det er regeringens.

Sagen er den, at Infernal-makkerparret sidste år gik i gang med et større projekt. De ville bygge deres eget studie. Men det projekt er nu endt med at koste dyrt på grund af coronavirussen, fortæller Lina Rafn i et opslag på Instagram.

Idéen om at bygge eget studie kom sidste år helt naturligt til Infernal-duoen, da det sted, de havde brugt i 11 år, skulle rives ned. Og ud fra sangeringens egne ord at dømme, er der ingen tvivl om, at studieprojektet er blevet et hjertebarn:

'At investere så helhjertet og skabe vores drømmestudie uden kompromiser eller forbehold,' skriver hun om projektet.

I marts gjorde coronavirussen så for alvor sit indtog i Danmark, og som konsekvens af det lukkede Mette Frederiksen landet. Mere eller mindre.

Et forbud mod større forsamlinger blev i hvert fald en realitet, og dermed gik størstedelen af kulturdanmarks planer op i røg. Heriblandt planlagte koncerter, som jo bekendt er Infernals levebrød.

'For første gang i vores karriere skylder vi penge væk, og vi har meget begrænsede muligheder for at tjene nogen,' forklarer Lina Rafn i sit Instagram-opslag. Heri sender hun også en meget kontant stikpille i retning mod Christiansborg:

Siden 90'erne har Lina Rafn og Paw Lagermann udgjort Infernal, der står bag dansehits som 'Frem Paris to Berlin' og 'Ten Miles'. Foto: Simon Skipper Vis mere Siden 90'erne har Lina Rafn og Paw Lagermann udgjort Infernal, der står bag dansehits som 'Frem Paris to Berlin' og 'Ten Miles'. Foto: Simon Skipper

'Da politikerne i vores land valgte at redde 'deres egne' og skide på os andre, var alting (arbejdet med studiet, red.) allerede i gang. Meget lidt kunne rulles tilbage.'

Og det er altså derfor, Lina Rafn nu er fyldt med alle de følelser, som blev nævnt i denne artikels start.

'Jeg er vred. Frustreret. Skuffet. Men ikke overrasket. Desværre. Denne regering er ikke min regering,' skriver hun og afslutter opslaget med en lille positiv krølle:

'Men hey... Jeg ser i det mindste godt ud, ikke?' skriver hun med henvisning til det billede, hun har delt i forbindelse med opslagsteksten.