Jan Lagermand Lundme har hele tiden troet på det danske bidrag til det europæiske melodigrandprix.

Bookmakerne vaklede og turde ikke helt spå, om danske Leonora ville blive en af de ti deltagere, der torsdag aften ville ende med en finaleplads i Eurovision.

Men DR's underholdningsredaktør, Jan Lagermand Lundme, har hele tiden holdt på, at det danske bidrag til årets sangkonkurrence nok skulle klare sig videre.

Det fik han ret i.

Leonora sikrede nemlig stemmer fra seerne og point fra juryerne i en sådan grad, at hun nu kan begynde at forberede sig på det store finaleshow lørdag i Tel Aviv i Israel.

Det glæder underholdningsredaktøren.

- Jeg har det simpelthen så godt. Selvom jeg hele tiden har haft en fornemmelse af, at vi selvfølgelig ville gå videre, så er det jo en konkurrence, og det her var altså en utroligt stærk semifinale med mange stærke konkurrenter, siger Jan Lagermand Lundme.

- Jeg har egentlig hele tiden regnet med, at vi ville komme videre til finalen, men jeg er nu stadig meget lettet, siger han.

Den kun 20-årige Leonora Colmor Jepsen har været i Tel Aviv i knap halvanden uge, hvor hun både har været på charmeoffensiv for at skaffe fans, men også har skullet igennem et hav af prøver.

Det kulminerede torsdag aften.

- Jeg blev virkelig rørt, da jeg så dem på scenen her til aften. Nummeret er så fint, og Leonora og de andre gjorde det simpelthen så godt på scenen, mener Jan Lagermand Lundme.

Nu gælder det om at prøve at sikre så god en placering som muligt i finalen lørdag, hvor blandt andet Rusland, Holland og Sverige indtager favoritrollerne.

- Nu skal vi fokusere på finalen og give den gas til prøverne og gøre alt for, at vi kommer så højt op på pointtavlen som muligt på lørdag, siger underholdningsredaktøren.

/ritzau/