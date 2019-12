I Singapore er en scene klippet ud af den nye Star Wars-film, fordi den indeholder et kys mellem to kvinder.

To kvinder, der kysser i den afsluttende sekvens i den nye Star Wars-film "The Rise of Skywalker", er blevet klippet ud af versionen, der vises i Singapore.

Det skriver et lokal medie i Singapore.

Begrundelsen lyder blandt andet, at "flere børn kan se filmen, når den ikke indeholder et lesbisk kys".

En scene af denne karakter ændrer ved aldersgrænsen, skriver en talsmand fra Singapores regeringskontor for kommunikation og medier til nyhedsbureauet Reuters.

Ved at undlade scenen er det tilladt for børn ned til 13 år at se filmen, mens scenen ville hæve grænsen til 16 år, lyder det.

- Ansøgeren har udeladt en kort scene, som ifølge retningslinjerne for filmgodkendelser ville kræve en højere vurdering, skriver talsmanden.

I stedet for kysset ser man i filmversionen i Singapore en antydning af flirt mellem de to kvinder i den afsluttende sekvens. De to kvinder spiller en mindre rolle i Star Wars-filmen.

Disney, der ejer Star Wars-producenten Lucasfilm, har ikke vendt tilbage på en henvendelse fra Reuters.

Ifølge netmediet Hollywood Reporter har flere andre lande også klippet scenen ud - herunder Dubai.

Sex mellem to mænd er ulovligt i Singapore og straffes med op til to års fængsel. Loven, der sjældent håndhæves, gælder ikke for kvinder, der har sex med andre kvinder.

Sidste måned demonstrerede flere aktivister i Singapore mod loven, da en lignende lov i Indien blev ophævet.

Selv om kyssescenen blev for meget for regeringen i Singapore, har LGBT-personer omvendt kritiseret den.

Disney ville gerne fremstå LGBT-venlige, men er blevet kritiseret for ikke at levere varen, da kysset blot varer i to sekunder.

"The Rise of Skywalker" solgte biografbilletter for 176 millioner dollar (over 1,3 milliarder kroner) i USA og Canada i premiereweekenden.

Det var noget mindre end dens to seneste forgængere, som begge solgte for over 200 millioner dollar i første weekend.

/ritzau/Reuters