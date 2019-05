Om lidt er det alvor for danske Leonora, der skal synge Danmark videre i Eurovision.

Makeuppen er lagt og håret er sat, og om ganske kort tid skal Leonora Colmor Jepsen på tre minutter overbevise Europa om, at hun har én af de ti bedste sange i torsdagens semifinale i Eurovision, der i år afholdes i Tel Aviv i Israel.

Her skal 18 lande konkurrere om de 10 pladser i finalen, men Leonora føler sig rustet til kampen.

- Jeg har det rigtig godt. Vi har haft endnu en generalprøve i dag, og den gik også rigtig godt. Sceneshowet går fint og det går godt med at høre sig selv og få det rigtige ud af munden, siger Leonora.

- Nerverne har det fint på baggrund af vores prøver. Det kan godt være, jeg bliver lidt spændt, når vi når tættere på, men lige nu har jeg det fint, siger hun.

Selv om bookmakerne er blevet mere usikre på en finaleplads til den danske sangerinde og sangen "Love Is Forever", er hun ikke selv i tvivl om, at chancerne for at gå videre er gode.

- Jeg ved godt, der er mange favoritter med i denne her semifinale i forhold til den første. Men jeg tror, sangen skiller sig ud, for der er mange dramatiske sange med, og det er vores ikke. Jeg tror, man husker den som den søde anden én, siger hun.

Til spørgsmålet om, hvorvidt hun vil være skuffet, hvis hun ikke går videre, er svaret klart.

- Ja, det vil jeg ikke lægge skjul på, siger den 20-årige sangerinde.

I tirsdagens første semifinale gik blandt andet Island, Slovenien og Australien videre til finalen, der afholdes lørdag.

Semifinalen i Eurovision, hvor Leonora skal synge, sendes på DR1 klokken 21.00.

/ritzau/