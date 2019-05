Om få timer er Eurovision-eventyret slut for den danske sangerinde. Det ærgrer hende.

Siden hun i februar vandt det danske melodigrandprix, har der været et klart mål for 20-årige Leonora: At bringe Danmark så højt til tops som muligt i Eurovision.

Lørdag aften gælder det for alvor, når finalen i showet finder sted i Tel Aviv i Israel.

Det betyder også, at Leonoras Eurovision-eventyr lakker mod enden.

- Jeg er meget sentimental i øjeblikket. Det er sidste aften med palmer og det her dejlige hold. Jeg synes virkelig, vi har hygget os. Det bliver noget helt andet at komme hjem. Jeg glæder mig til at se mine forældre og mine venner, men det her er ligesom et kapitel for sig, siger Leonora.

I aften går hun på som nummer 6 ud af 26 lande. Bookmakerne er begyndt at få øjnene op for den danske sang.

- Vi er steget i rangeringen hos bookmakerne fra en 20. plads til en 12. plads, så det er meget godt. Det er på baggrund af juryprøven (der hvor landenes fagjuryer stemmer, red.) i går. Så håber jeg, sofastemmerne trækker os endnu længere op, siger hun.

Det giver hende en helt særlig følelse at se, at sangen vinder hjerter rundt omkring.

- Jeg er sjældent rigtigt stolt over noget, men nu kan jeg godt mærke en lille stolthedsfølelse. Vi har sgu lavet noget ordentligt - hele holdet, siger hun.

Finalen sendes på DR1 klokken 21.00.

/ritzau/