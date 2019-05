I "Once Upon a Time... in Hollywood" spiller stjernen en outsider. Det er en rolle, han kan genkende.

Tirsdag aften i Cannes var der premiere på Quentin Tarantinos nye film "Once Upon a Time... in Hollywood", som har Brad Pitt og Leonardo DiCaprio i hovedrollerne.

I filmen, der foregår i 1969, spiller Leonardo DiCaprio en afdanket skuespiller og Brad Pitt hans trofaste stuntmand gennem mange år.

De prøver at redde deres karrierer i Hollywood, hvor tiderne skifter, og der pludselig ikke er plads til de gamle helte. De føler sig som outsidere, og det er en følelse, Leonardo DiCaprio kan genkende.

- Jeg tror, at alle os her ved bordet på et tidspunkt har følt os som outsidere i filmindustrien, siger Leonardo DiCaprio ved pressemødet på filmen i Cannes, hvor den årlige filmfestival lige nu finder sted.

Her sidder blandt andet Brad Pitt, Quentin Tarantino og skuespillerinden Margot Robbie.

- Denne her film er en kærlighedserklæring til outsiderne, og det var det mest rørende for mig i historien, siger Leonardo DiCaprio.

I filmen spiller han for første gang sammen med Brad Pitt, og det har været en stor fornøjelse.

- Det var enormt nemt og behageligt at arbejde sammen med Brad. Vi er fra samme generation, og vi kom frem på cirka samme tid, siger skuespilleren.

- Quentin (Tarantino, red.) gav os en utrolig forhistorie på karaktererne, om hvordan, de har arbejdet sammen og er blevet venner, om hvordan de er kommet frem i industrien og nu føler sig uden for den og føler sig som outsidere i den nye æra i Hollywood, siger han.

Det er anden gang, Leonardo DiCaprio har arbejdet sammen med Quentin Tarantino. Første gang var i "Django Unchained" fra 2012. Om instruktøren siger Leonardo DiCaprio:

- Der er få mennesker i verden, der ved så meget, ikke bare om filmhistorie, men også om musik og tv. Det er som at åbne en computerdatabase. Hans viden er ufattelig.

Quentin Tarantino vandt i 1994 Guldpalmen i Cannes for "Pulp Fiction". Om han kan gøre det igen, bliver afsløret på lørdag, når priserne deles ud.

"Once Upon a Time... in Hollywood" har dansk premiere den 15. august.

/ritzau/