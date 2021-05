Har du også en stemme, der hele tiden fortæller dig, hvad du bør gøre, og har du svært ved at mærke, hvad du har lyst til og brug for at gøre? Ofte slæber vi ubevidst rundt med vores forældre på ryggen og drives af deres udtalte eller uudtalte forventninger.

Dit indre barns ønske om at gøre mor og far stolt kan præge dit liv meget mere, end du aner, og det bliver tydeligt i denne session med terapeut Rikke Thuesen, der hjælper sin klient med at give slip på sin fars forventninger.

Jeg er ude at gå tur med Lene, vi har lavet en walk and talk, blandt andet fordi det kan være befriende at have terapeutiske samtaler i naturen, hvor blikket kan vandre, man kan se langt både udad og indad, kroppen bevæges, og det alene kan forvandle indre konflikter.

Dilemmaet, Lene tumler med, er et livsvalg. Lene er 48 år og har skabt en god lang karriere inden for salg i det private erhvervsliv. Har haft mange gode ledende stillinger med personaleansvar, firmabil, konferencer og frynsegoder – og masser af ansvar og frihed.

For nogle år siden gik hun ned med stress, alvorligt ned, og derudover var hun igennem en skilsmisse, der var meget hård, da hendes eksmand skjulte på nogle dæmoner, som kom til udtryk på en meget nedladende måde, grænsende til psykisk vold.

Da hun var ovenpå igen, besluttede hun sig for at starte på universitetet, og nu et år efter opstart og gode karakterer er Lene i tvivl om det næste skridt.

Hun har arbejde som pædagogmedhjælper ved siden af studiet og mærker, at det job måske trækker mere, og nu overvejer hun at droppe studiet og tage en uddannelse som pædagog i stedet.

Hvad ville det betyde for dig?

»Jeg tror, at jeg ville føle det så meningsfuldt og givende at arbejde med børn, det giver så meget indre tilfredshed at se, hvordan de udvikler sig, og at kunne gøre en positiv forskel. Jeg kunne godt tænke mig at specialisere mig inden for børn med særlige udfordringer, for det ligger mit hjerte nært.«

Hvad ville det give dig?

Hun lader blikket vandre ud over havet, kniber øjnene lidt sammen som for at kunne se ud i en mulig fremtid:

»Jeg tror, det ville give mig glæde og ro og en dyb følelse af værdi. Jeg tror, jeg ville være tilfreds og glad i den rolle.«

Hvad forhindrer dig i at gøre det?

»Jeg ved det ikke, egentligt ingenting, for jeg kan jo bare gøre det …«

Så hvorfor gør du det ikke?

»Hmm, ja, jeg ved bare ikke rigtig, om det ville være en falliterklæring. Jeg har jo haft gode store job med masser af prestige.«

Hun vrænger lidt på ordet

»Og nu er jeg universitetsstuderende – og det er jo også fint – men at være pædagogstuderende … Det er måske lidt for lidt …«

Hvad er du bange for?

»Jeg er bange for, at nogen ikke synes, det er godt nok.«

Hvem er nogen?

»Ja, det ved jeg heller ikke, for det er jo ligegyldigt, hvad folk synes – det er jo mit liv.«

Måske er der alligevel nogen, som betyder noget?

Hun går lidt foran mig og ser ud, som om hun virkelig søger indad … Så vender hun sig om og stopper op:



»Jeg ved det – NOGEN, det er sgu min far … Han har aldrig syntes, jeg var god nok, han har altid hånet mig for, at jeg valgte salgskarrieren fremfor en akademisk uddannelse, han har aldrig syntes, jeg var ordentligt uddannet – jeg tror, det er derfor, jeg er startet på universitet, for at vise ham …«

Er der flere NOGEN?

»Ja, min eksmand – han var ligesom min far, han sagde sågar, at jeg var for DUM til at læse på universitetet, og nu hvor jeg tænker over det, så skal jeg også vise ham … Hvor er det vildt, at jeg går her og forhindrer mig selv i at følge min drøm for at vise to mænd, at jeg er god nok. To mænd, som jeg overhovedet ikke kan lide – og som ikke kan lide mig … Hvor er det bare dumt.«

Måske er det slet ikke dumt eller vildt, men blot dit indre barn, som stadig gerne vil have fars anerkendelse? Måske den erkendelse kan gøre dig fri af den drift og dermed gøre dig i stand til at træffe dit eget voksne valg og ifølge dine værdier frem for ønsket om at være god nok til far?

»Ja, det tror jeg kunne give mig en større frihed, jeg føler mig meget opløftet, jeg skal vist hjem og mærke efter, hvad JEG synes om det hele.«

Denne samtale startede en proces, som fik Lene til at indse, at hun stadig var meget bundet af sit indre barns bestræbelser på at gøre far stolt, og at hun også havde valgt en mand, som lignede far og ikke helt anerkendte hende for den, hun var.

Det tog sin tid at komme gennem denne sorgfulde proces og finde frem til et mod og indre styrke til at lægge de gamle strategier fra sig og mærke, hvad der var rigtigt for hende.

Hun endte med at starte på pædagoguddannelsen og stoppe på universitetet og glæder sig i dag over det valg, hun traf.

Artiklen er bragt i samarbejde med Alt for damerne.