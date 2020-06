Den rutinerede tv-vært kan godt blive berørt, når hun møder de mennesker, der medvirker i hendes programmer.

12 vidt forskellige mænd og kvinder, som ikke kender hinanden, flytter ind på en gård, hvor de sammen må kæmpe og knokle for basale nødvendigheder som mad og andre forsyninger, samtidig med at de skal opbygge og drive et landbrug.

Det er omdrejningspunktet i "Hjem til gården", hvis fjerde sæson har premiere på TV2 søndag aften, og i front for programmet står atter Lene Beier.

- Det, der adskiller denne sæson fra de foregående, er, at langt de fleste af deltagerne har noget med i rygsækken, som de gerne vil gøre op med: et sår eller en ballast fra fortiden, som de gerne vil konfrontere, siger hun.

- I virkeligheden har deltagerne meget tilfælles, men det ved de bare ikke. Så denne sæson handler rigtig meget om gruppedynamik på godt og ondt, forklarer Lene Beier.

I programmet har de hverken el eller adgang til rindende vand, og selv de mindste ting, man tager for givet i sin hverdag, må deltagerne selv smøge ærmerne op for at få til at ske.

Jo mere pressede deltagerne bliver, desto flere lag bliver skrællet af, og det gør det ekstra hårdt at deale med de ting, som de har med mentalt i rygsækken, forklarer Lene Beier.

- Det er ret interessant, for vi har alle sammen noget, vi ikke fortæller andre. Men de ting kommer frem i løbet af programmerne, og det er nogle ret vigtige emner, der bliver taget op hen ad vejen.

- De er meget modige og meget ærlige omkring det, de har prøvet hver især. Det rørte også noget i mig, mens vi lavede det, og det tror jeg også, det gør i andre, når de ser det, siger Lene Beier.

Selv om "Hjem til gården" er tiltænkt at være et underholdningsprogram, går det laget længere ned, mener den rutinerede tv-vært.

- Det er ægte mennesker, deres liv og følelser, vi følger, og jeg er ikke lavet af sten og tager også noget af det med hjem. Heldigvis har jeg Anders - verdens bedste mand, som jeg har været sammen med i 18 år - som jeg kan sætte mig ned med, drikke en kop kaffe og snakke det igennem, siger hun.

- Opstår der noget, mens jeg er herude, der kommer for tæt for, er det også ham, jeg ringer til. Hvis jeg har en dag, hvor jeg kan mærke, at jeg lige skal hives op igen, så sætter han sig ud på vores terrasse med et glas vin, og det samme gør jeg, der hvor jeg nu er på optagelse, og så snakker vi det igennem, og så har jeg det bedre bagefter. Det var faktisk det, der gav mig ideen til at ringe til folk.

Da coronakrisen rasede, tænkte Lene Beier, hvad hun kunne gøre for at bidrage med at komme igennem situationen og nedlukningen.

På Instagram lagde hun et opslag op og tilbød at ringe til ensomme danskere, som trængte til en snak.

Når hun har ringet til den sidste på sin ringeliste, har hun talt med over 200 danskere.

Samtalerne er dybt fortrolige og har været om alt fra vind og vejr, til hvad der er oppe i nyhederne og mere alvorlige og personlige emner.

- Jeg er hverken læge eller psykolog, men jeg kan måske skabe et rum for en samtale, hvor man kan efterlade hinanden et bedre sted.

- Jeg vil ikke lyde som en helgen og det her som et kæmpe velgørenhedsprojekt, for i virkeligheden er det også meget for min egen skyld - jeg elsker at snakke med folk, og jeg vil gerne gøre noget godt for andre - det vil vi alle sammen jo gerne.

Mødet med mennesker er også Lene Beiers drivkraft for at lave tv.

Hun er oprindeligt uddannet skolelærer, men har lavet fjernsyn siden 2013, hvor hun debuterede som vært på TV2 Fri.

- Jeg har altid været meget snakkende, meget social, åben og nysgerrig, og det får jeg lov til at udleve, når jeg laver tv. Der får jeg lov til at møde alle mulige mennesker og undersøge, hvad der er vigtigt i deres liv og hvorfor, og hvorfor de siger og tænker, som de gør, hvad der er det gode liv for dem, og hvordan de opnår det, siger hun og uddyber:

- Det er vigtigt for mig, at andre har det godt og er glade. De tanker går jeg tit med. For mig betyder det enormt meget, at det lykkes for eksempel for landmændene i "Landmand søger kærlighed", for det kan rent faktisk ændre deres liv, eller også retter de også måske bare ryggen, at de er gode nok, alle de ting, som vi sammen har behov for at vide.

"Hjem til gården" har premiere på TV2 søndag klokken 20.

/ritzau/