Af flere personer har jeg fået anbefalet Skiburgeren på Roskilde Festival, men kan den leve op til sit ry?

Det er svært at komme udenom den såkaldte Skiburger, når man taler Roskilde Festival og mad. Derfor måtte jeg selvfølgelig prøve burgeren, der har været en fast bestanddel af madudvalget siden 1992, til frokost. Den kostede 60 kroner og er dermed også i den billigere ende af madtilbud på festivalpladsen.

Først og fremmest må jeg konstatere, at hvis man kan lide Thousand Island-dressing, så vil man være ellevild med Skiburgeren. Den var hvert fald sovset ind i den karakteristiske dressing eller noget, der smager som det.

Bøffen, der var stegt til uigenkendelighed, virkede til at være meget lille sammenlignet med resten af burgeren. Det betød, at man kun i glimt kunne smage den, når den ikke blev fejet af banen af en skarp løgsmag og dressingen.

Bollen mindede om en grovbolle fra bageren. Overordnet set smagte Skiburgeren hjemmelavet, og det er ikke et kompliment. Den smagte som den slags burger, jeg ofte fik serveret, da jeg var til børnefødselsdag som lille.

Skiburgeren er bare et meget kedeligt og uinspirerende bekendtskab. Som en af mine kolleger altid spørger om, når vi har spist i Berlingskes mindre inspirerende kantine. »Ville du gøre det igen?«

Her må det korte svar være nej.

Det gode: Den havde en fin størrelse.

Det dårlige: Alt for meget Thousand Island-dressing. Lille bøf. Karakterløs bolle. Hjemmelavet på den ikke så flatterende måde. Kedelig.

Dommen: Hvis du drømmer om at få en hjemmelavet burger, mens du er på Roskilde Festival, så er Skiburgeren et fornuftigt valg. Hvis du vil have en god burger, så synes jeg, at du skal finde et andet sted.