Busters budskab er mere relevant og aktuelt end nogensinde, mener filminstruktør Martin Miehe-Renard.

Det er over 36 år siden, at filmatiseringen af Bjarne Reuters elskede roman "Busters verden" havde premiere. Næste år får fortællingen atter nyt liv på lærredet.

Genindspilningen af "Busters verden", som slet og ret har titlen "Buster", er netop begyndt i Odense, og bag kameraet står instruktør Martin Miehe-Renard.

- Jeg tror ikke rigtigt på, at det er øretævernes holdeplads at røre ved ikoniske ting som "Busters verden", for der er en grund til, den er ikonisk: Det er en historie, som vil danskerne noget, siger Martin Miehe-Renard.

- Nu er det så mange år siden, at "Busters verden" udkom, så et moderne publikum trænger til at se en opdateret version, hvor den bliver gjort relevant og 2020-agtig for børn og for voksne i dag.

Alligevel var Martin Miehe-Renard noget nervøs, inden han kastede sig ud i projektet.

Det var først, da han fik manuskriptet i hånden, at han blev overbevist.

- Det kan noget af det, som jeg savner i danske børne- og familiefilm. Alle taler om, hvad der skal være det nye - skal eksplosionerne og biljagterne være endnu vildere? Men der tror jeg, man skal gå den stik modsatte vej og lade det handle om følelser.

- Man skal ind i hjertet, der, hvor det betyder noget for folk. Kan man få et børnepublikum til at snøfte lidt i biografen, tror jeg, det er meget mere værd, mener Martin Miehe-Renard.

Det er langtfra første gang, at den 63-årige filminstruktør kaster sig over nyversioneringer.

Han står også bag de seneste "Far til fire"-film og har instrueret "Min søsters børn"-filmene.

Ifølge instruktøren, som også er skaberen af Pyrus-julekalenderne, er fortællingen om Buster Oregon Mortensen universel på tværs af generationer.

- Du er selv herre over skønheden i dit liv - det er det, Buster kan. Han har en fantasi til at gøre alting til et eventyr. Det er en fantastisk formidabel evne at have, og den kan vi lære meget af i dag, siger Martin Miehe-Renard.

- Mange mennesker og især børn lever nærmest deres liv på de sociale medier, hvor der er et filter imellem dem og resten af verden. Der er Busters budskab fantastisk: Kig nu op, kig andre i øjnene, og tør at være dig selv. Så får du så mange gaver og et bedre og smukkere liv. Det kan næsten ikke være meget relevant end nu, mener Martin Miehe-Renard.

- Den kan ikke rykke et helt samfund. Det er der ingen film, der kan. Men sammen med en masse andre vil den kunne det, tror jeg. For jeg er ikke i tvivl om, at denne film er en reminder om, at "gud, ja, sådan kan livet også leves!".

Filmen handler om den fantasifulde amatør-tryller Buster Oregon Mortensen, som ved enhver given lejlighed underholder folk omkring sig.

I sommerferien får han chancen for at vise byen, hvad han kan, i et talentshow. Men Buster har mange jern i ilden, for han er samtidig blevet forelsket i den nytilflyttede pige Joanna, hans bedste ven, hr. Larsen, får det dårligere og dårligere, og også hans familie har brug for ham.

Bjarne Reuters roman udkom i 1979, og Martin Miehe-Renard har haft kontakt med forfatteren om den kommende filmatisering.

- Jeg er selv forfatter - bare ikke af bøger, som han er - og kender følelsen, som han har givet udtryk for: Han HAR skrevet den, han har gjort historien færdig, og han giver den gerne videre. Det er han dejlig åben omkring, så længe vi er tro mod grundkonceptet, forsikrer Martin Miehe-Renard.

- Han har ikke vist interesse for selv at skrive på filmen. Det har han for mange år siden gjort op med sig selv, at det er et andet medie, ikke hans, så det sætter han fri.

Den oprindelige film, "Busters verden", havde premiere i 1984 med Bille August i instruktørstolen og Peter Schrøder, Buster Larsen og Ole Thestrup på rollelisten.

I den nye version ses det unge, uprøvede talent Manfred Weber i titelrollen og den lidt mere rutinerede børneskuespiller Viola Martinsen - som senest kunne sidst ses i DR-dramaet "Når støvet har lagt sig" - som Joanna.

Hans forældre spilles af Ibi Støving og Magnus Millang, og også Henning Jensen medvirker i den kommende film.

Den ikoniske titelsang fra den oprindelige film blev sunget af sangerinden Nanna Lüders, mens popidolet Joey Moe står for soundtracket i den nye film - han er også med bag kameraet som Martin Miehe-Renards assistent, og har også en lille rolle i filmen.

- Mange danskere husker den vidunderlige sang, Nanna lavede i sin tid, som jeg også synes, er helt fantastisk og nærmest tidløs, understreger Martin Miehe-Renard.

- Men der følte vi også, at vi var nødt til at finde på noget andet, for vi er nødt til at signalere, at vi vil noget nyt, men stadig med dyb respekt for det, det var, og det, det er.

"Buster" får biografpremiere 17. juni 2021.

/ritzau/