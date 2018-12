Han debuterede som barn, men først som voksen har Laus Høybye forenet sig med et liv som skuespiller.

Han vandt danskernes hjerter, da han i starten af 90'erne spillede rollen som Krumme, der syntes, det var så svært at være 11 år.

Den 11. december fylder Laus Høybye 40 år, og det er til gengæld ikke så svært for skuespilleren, der i dag er en del af den succesfulde satiretrio Platt-form og en del af det faste ensemble på Det Kongelige Teater.

Men for Laus Høybye tog det tid, før skuespillet for alvor vandt hans hjerte, og i sine sene ungdomsår havde han fuldstændigt afskrevet en karriere på de skrå brædder. For livet i rampelyset brød han sig ikke om.

- Min lyst til skuespillet vandt heldigvis til sidst over angsten for at være en offentlig person og at være kendt. Det var den rigtige beslutning, for jeg er virkelig glad for faget, siger han.

- Det giver en eller anden frihed at spille skuespil og lade, som om man er en anden. Man bliver ligesom befriet for sig selv, for sine selvbilleder og egne mærkelige begrænsninger, når man står på scenen eller foran kameraet, forklarer han.

Allerede som 10-årig begyndte han at lægge stemme til forskellige tegnefilm, og efter at have debuteret i filmen "Camping" var det "Krummerne" og "Krummerne 2 - Stakkels Krumme" der for alvor katapulterede den unge dreng ind i berømmelsen som barneskuespiller.

- Skuespillet blev meget professionelt meget hurtigt, så det var ikke sådan en uskyldig tid. Det var en tid med knald på, det var ikke bare en leg, siger han.

Mærkatet som barneskuespiller kæmpede han i mange år for at slippe af med. Men med alderen har han sluttet fred med det.

- Jeg har i mange år delt min karriere op i min tid som barneskuespiller og min tid som voksenskuespiller. I virkeligheden ville jeg nok gerne distancere mig lidt fra det første og ikke helt stå ved det.

- Det har nok noget med min alder at gøre, men de senere år har jeg accepteret, at det er en del af mig og min karriere, at jeg startede allerede som 10-årig, siger han.

Han oplever stadig, at han skal forholde sig til rollen som Krumme, som han spillede for mere end 25 år siden.

- Mange voksne kommer for eksempel hen til mig og siger, at deres børn hører "Krummesangen", og før i tiden kunne jeg ikke rigtigt glæde mig over det. Nu ved jeg, at det ikke ændrer på, hvor jeg er nu. Det følte jeg før. Så havde jeg ikke opnået nok.

- Men det er jo dejligt at have givet noget til folk, uanset om det så er en børnefilm eller et fornemt stykke på Det Kongelige eller et show med Platt-form. Jeg tager det mere afslappet og går mindre op i mit eget selvbillede, og det er nok også noget, der kommer med alderen, siger han.

Teenageårene gik for Laus Høybye med at "være optaget af at være helt almindelig", som han formulerer det, og da han havde fået studenterhuen i hus, var det en musikalsk karriere, han besluttede at satse på.

Med en far, der er komponist, og en mor, der ud over jobbet som folkeskolelærer også styrede et børnekor, hvor Laus Høybye havde slået sine folder i flere år, lå det lige for.

Han begyndte at læse musikvidenskab på universitetet, men skuespillet blev ved med at trække i ham.

Det var dog ikke uden betænkninger, at han til sidst søgte ind på Teaterskolen i Odense. For hvad nu hvis han ikke kom ind? Og endnu værre - hvad hvis han gjorde? Ville han være klar til det liv i rampelyset, han allerede som barn måtte lære at tackle?

Laus Høybye kom ind i første hug, men alligevel fortsatte tankerne om, hvorvidt det var det rigtige for ham.

- Jeg var på vej til at gøre mig til skuespiller igen med alt, hvad det indebar. For det er jo ikke altid lige sjovt. Jeg gik nogle måneder og hang med mulen og overvejede at stoppe, men heldigvis blev jeg talt fra det, siger han.

I 2005 kunne han kalde sig uddannet skuespiller, og siden er det blevet til store roller i tv-serierne "Lykke" og "Pagten" og i stribevis af teaterstykker rundt om i landet, ligesom han sammen med kollegerne Mille Lehfeldt og Jakob Fauerby har dannet satiregruppen Platt-form.

Når han bliver spurgt, hvad han er mest stolt af gennem karrieren, lyder svaret:

- På en måde er jeg lidt stolt af, at jeg ikke er gået i hundene. At jeg har formået at have et positivt blik på livet. Jeg føler, at jeg har holdt tungen lige i munden gennem en lidt mærkelig livsvej, for det er et fag, der godt kan tære på ens selvværd, fortæller han.

Det har hjulpet ham, at han har en god base. Han bor sammen med sin kæreste og sin datter i København, og samtidig har en stor del af de venskaber, han knyttede i ungdomsårene, holdt ved.

- Der er en fare for, at man fortaber sig i branchen, og derfor er man nødt til at have noget stabilt ved siden af, siger Laus Høybye.

Fra januar kan han ses som del af det faste ensemble på Det Kongelige Teater, når der er premiere på forestillingen "Højskolesangbogen".

/ritzau/