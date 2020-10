Skuespillerinden spiller en fiktiv efterforsker, som er sammensat af flere af sagens virkelige efterforskere.

Da den svenske freelancejournalist Kim Wall forsvandt på en reportagetur med en dansk ubådsbygger, gik et omfattende efterforskningsarbejde i gang.

Gerningsmanden hævdede, at der var sket en ulykke om bord.

Politiet mistænkte mord.

Det komplicerede opklaringsarbejde med at løfte bevisbyrden og finde kvinden bliver skildret i miniserien "Efterforskningen", som i øjeblikket vises på TV2.

Dansk politi, retsmedicinere, havmiljøskibet "Aurora", dykkere, svenske lighunde og - i retssagen også - Teknologisk Institut og en ubådsekspert var alle altafgørende i opklaringsarbejdet.

I serien spiller skuespillerinden Laura Christensen efterforskeren Maibritt Porse, som er en fiktiv karakter sammensat af flere af de efterforskere, som arbejdede på sagen i virkelighedens verden.

- Jeg synes, det var vigtigt at fortælle om alle de mennesker, som vi ikke har set eller hørt, men som gik på arbejde dag ud og dag ind for at løse det her, siger Laura Christensen.

- Det er en verden, man sjældent hører om, så jeg synes, det er vigtigt at belyse, hvem alle de mennesker er, hvordan de gør det, og hvad der skal til. Der var en masse mennesker, der løftede i flok, og som gjorde noget ud over det sædvanlige. Og som gav sig ikke bare 100 procent, men 200 procent.

Serien er skabt af den oscarnominerede instruktør Tobias Lindholm med Kim Walls forældre velsignelse og beror på deres fortælling, den daværende drabschef Jens Møllers fortælling og den specialanklager, Jakob Buch-Jepsen, som førte sagen i retten.

Jens Møller har desuden været ansat som konsulent på serien.

Efter 37½ år i politiet, hvoraf han fra 2011 til 2018 var leder af afdelingen for personfarlig kriminalitet, stoppede han sidste år og stod også til rådighed for de spørgsmål og afklaringer, holdet og skuespillerne måtte have.

Laura Christensen mødtes desuden også med en efterforsker for at sætte sig ind i rollen.

- Det indblik jeg og vi har fået, er at de her folk arbejder så benhårdt på alle tidspunkter af døgnet, at man slet ikke drømmer om det.

- De ofrer sig virkelig for at opklare sagen og er så dedikerede og sindssygt dygtige, siger den 36-årige skuespillerinde.

Da det blev annonceret, at serien skulle laves, blev det mødt af kritik.

Var det ikke alt for tidligt? Hvad med dem af de efterladte, som ikke syntes, serien skulle laves? Kunne man overhovedet tillade sig at filmatisere en bestialsk drabssag?, lød det fra kritiske røster.

- Det Tobias Lindholm ønsker at fortælle med serien, er en vinkel og en historie, som jeg i hvert fald ikke var blevet præsenteret for eller hørt om før. Også selv om jeg på tidspunktet for sagen lige havde født mit andet barn, en lille pige, og undlod at læse om den, fordi jeg ikke kunne holde det ud.

- Serien handler om håb i mørket, og hvordan et fællesskab kan løfte i flok. Det er det, der er vigtigt at vise og beskæftige sig med frem for noget andet, siger Laura Christensen.

"Efterforskningen" kan ses på TV2 og TV2 Play.

/ritzau/