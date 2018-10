Der blev vandet høns under "Vild med dans" - Knæk Cancer, og det var både over de svære og de rare følelser.

København. Der er plads til cirka 1330 mennesker i Det Kongelige Teater, hvilket uden at tale dårligt om TV2s normale "Vild med dans"-studie er et nøk opad.

Og det store og indlevende publikum havde klart sin del af æren for, at så mange dansere i løbet af "Vild med dans" - Knæk Cancer-aften måtte knibe en tåre.

Nogle måtte allerede tørre sig i øjenkrogen, mens de modtog publikums hyldest inde på scenen, men for endnu flere af deltagerne i årets "Vild med dans" fik tårerne frit løb, når de kom ud bagved og blev interviewet af værtinde Sarah Grünewald.

Skuespiller Simon Stenspil kunne ikke undertrykke et hulk, da han skulle fortælle, at hans onkel på første række i salen havde været i kemo-behandling samme dag. Efter programmet var det stadig med rystende stemme, at skuespilleren omtalte sine tårer.

- Jeg er stolt af, at jeg tør stå ved mine følelser og græde på fjernsynet. Det vil jeg gerne give videre til dem, der prøver at være seje for de syge i deres liv. Det er okay at være ked af det, og det er okay at vise, når man er ked af det, siger han.

Som en del af aftenens udsendelse skulle de seks par også opføre to holddanse, og her kastede Simon Stenspil sammen med partner Asta Björk og to andre par sig ud i en humoristisk fællesdans, som fik både dommere og publikum til at brøle af grin.

- Det skal man kunne. Man er nødt til at have humoren med. Jeg kan ikke lade være med at trække det tilbage til min onkel med cancer. Han formår at grine hver dag. Han er så sej. Han er også rigtig syg, men han tager det, med det bedste humør, man kan, roser Simon Stenspil.

Signe Lindkvist og Thomas Evers Poulsen var også med i den humoristiske holddans, og for dem var det et stort mål for hele aftenen, at aftenen ikke måtte blive for tung.

- Alle de kræftramte, som vi har haft med gennem årene, siger også til os, at du er nødt til at kunne grine, siger Thomas Evers Poulsen.

Værtinde Sarah Grünewald tog de følelsesmæssige rutsjebaneture både op og ned med parrene i løbet af aftenen. Hun forklarer, at både den gode sag, den skrækkelige sygdom, de smukke omgivelser og det indlevende publikum har æren for, at følelserne bliver så store i løbet af "Vild med dans" - Knæk Cancer.

- Humoren skal være til stede, for jeg tror, at du dyrker din egen retning. Så hvis du ikke husker at smile og grine selv i det svære, så glemmer du det helt. Jo mere man griner, jo nemmere bliver det, siger hun.

Det lykkedes danserne og de modige danskere at samle 21.318.340 kroner ind i løbet af programmet.

/ritzau/