Lige siden han var barn, var der en computer i Lasse Rimmers hjem. I sine teenageår drømte han om at arbejde som programmør og lave computerspil.

Med en målt IQ på 156 har Lasse Rimmer fået tilnavnet Danmarks klogeste komiker.

Derfor er der flere, der undrer sig over, at han har viet sit arbejdsliv til comedy.

- Jeg har selv tænkt, at jeg er begavet nok til at lave noget andet - og så er der andre, der minder mig om det en gang imellem, fortæller den 52-årige komiker.

En af dem er tv-vært Clement Kjærsgaard, som Lasse Rimmer har været venner med i omkring 25 år.

- Det er underliggende for hver eneste gang, vi snakker sammen, siger Lasse Rimmer.

- Han inviterede mig engang ind i sit talkshow, og hele temaet var: "Hvorfor har du spildt det, du kan?" Det fortalte han mig ikke på forhånd. Men det er åbenbart det, han tænker.

Det er også en af stikpillerne, som Lasse Rimmer får i Prime Video-programmet "Roasted: Verdens sjoveste ferie".

Her er seks danske komikere, blandt andre Linda P, Simon Talbot og Tobias Dybvad, rejst til den spanske ferieby Marbella, og i hvert afsnit bliver en af komikerne "grillet" af de andre.

- En IQ på 156. Det er jo Einstein-niveau. Du har ikke brugt det til en skid, Lasse. Hvis du en dag mister det her - hvad så? Så bliver du bare sådan en superklog delikatessemedarbejder, siger Ane Høgsberg til Lasse Rimmer i programmet.

Men det var aldrig Lasse Rimmers plan at blive komiker. Som teenager havde han en helt anden drøm.

- Jeg ville gerne have lavet computerspil. Det var det, jeg troede, at jeg skulle, siger han.

Da Lasse Rimmer voksede op i 80'erne, var det en sjældenhed, at man havde en computer i hjemmet.

- Men min far var det andet kuld af efteruddannede datalærere, der underviste i datalogi i folkeskolen. Så det betød, at der stod en computer hjemme hos os, fra jeg var otte år gammel, fortæller Lasse Rimmer.

- Gennem hele min pubertet sad jeg helt bleg foran en Commodore 64. Jeg syntes bare, at det var pissespændende, og så ville jeg gerne lære at programmere selv. Og jeg blev faktisk okay god til det.

Dengang overlappede programmeringsmiljøet med det mere lyssky piratkopieringsmiljø, fortæller Lasse Rimmer, og det blev han også selv involveret en smule i.

- Jeg fandt ud af at bryde piratkopieringssikringen på et specialiseret stykke software, afslører han og tilføjer så:

- Jeg brugte det ikke til noget, men jeg gennemskuede det. Og det var jeg meget stolt af som 14-årig.

Alligevel endte han aldrig med at gå den vej.

- Jeg tænkte: "De dygtigste mennesker i verden, der er dygtigere, end jeg nogensinde bliver, kan med nød og næppe betale deres husleje og købe en Fiat", siger han og fortsætter:

- Der var ikke nogen penge i det dengang - klip til i dag, hvor det er større end filmbranchen. Det var dumt.

I stedet stiftede Lasse Rimmer bekendtskab med standup, hvor han debuterede i 1993. Dengang handlede det mest om, at han havde lyst til at optræde.

- Jeg begyndte ikke at optræde, fordi jeg tænkte: "Så kan jeg blive komiker og leve af det", fortæller han.

- Da jeg begyndte, var der ingen komikere, der turnerede med soloshows. Der kunne man få 700 kroner for at optræde, og så håbede man på, at man fik lov igen om tre måneder.

Nye døre åbnede sig, da Lasse Rimmer fik mulighed for at skrive jokes til tv-programmer.

- Nogle af mine kolleger begyndte at skrive sjove ting på et tv-program, og så tænkte jeg: "Det kunne jeg da også godt. Det ville da være fedt", siger han.

- Så gik jeg i gang med det, og så endte det med at blive sådan.

Men interesseren for programmering forsvandt ikke sådan lige. I 1994 blev Lasse Rimmer den første danske komiker med en hjemmeside. Og han havde selv programmeret den.

- Hvis der havde været en rigtig programmør inde og kigge på den, så var der bare blevet grint. Jeg havde prøvet mig frem, for jeg havde ikke lært det nogen steder. Det var sikkert helt forfærdeligt - men det virkede, siger han.

Selv om han ofte bliver mindet om, at han kunne lave hvad som helst, så ærgrer Lasse Rimmer sig ikke over, at han endte med at lave standup.

- Jeg har et godt liv, så jeg fortryder ikke, at jeg ikke gik den vej og blev programmør. Jeg fortryder intet i mit liv. Ellers kunne jeg jo også sidde og ærgre mig over, at jeg ikke købte Google-aktier som 12-årig, siger han.

Alle seks afsnit af "Roasted: Verdens sjoveste ferie" kan ses på streamingtjenesten Prime Video fra fredag 7. juni.

/ritzau/