Folk siger tillykke, som om man har vundet en landskamp, lyder det fra skuespilleren ovenpå Oscar-statuetten.

Det er kun kort tid siden, at den 51-årige skuespiller Lars Ranthe kunne hoppe op af sofaen, da han og resten af holdet bag den danske film "Druk" høstede Oscar-statuetten for Bedste Internationale Film.

Men allerede nu kan skuespilleren mærke en større interesse om sig.

- Når vi går på gaden, siger folk tillykke, som om vi har vundet en landskamp.

- Jeg har følelsen af, at danskerne er stolte, og det har jeg aldrig haft før, fordi vi er skuespillere. Men det er en fed følelse, siger Lars Ranthe, der i sidste uge var at finde til Zulu Awards 2021, hvor "Druk" også vandt prisen for Årets Film blandt titler som "Klovn The Final", "Kød og Blod", "Retfærdighedens Ryttere" og "Blokhavn".

I "Druk" spiller Lars Ranthe, Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen og Magnus Millang fire gymnasielærer, der kæmper med midtvejskriser.

Tidligere er det kommet frem, at skuespilleren Leonardo DiCaprios produktionsselskab er med i en gruppe af selskaber, som har købt de engelsksprogede rettigheder til "Druk", hvor Leonardo DiCaprio selv er blevet kørt i stilling til at skulle spille Mads Mikkelsens rolle.

Lars Ranthe har da også et bud på, hvem der i den bedste af alle verdener skulle spille hans rolle som musiklæreren Peter.

- Så skal det være Daniel Day-Lewis. Han er en eminent skuespiller og vil kunne lave noget fantastisk, siger Lars Ranthe.

Den 64-årige engelske skuespiller Daniel Day-Lewis har som den første vundet tre Oscars for Bedste Mandlige Hovedrolle. Det skete senest i 2013, hvor han vandt for sin rolle i filmen "Lincoln".

/ritzau/