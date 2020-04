Skuespilleren, der før har fortalt "Historien om Danmark", skal nu gøre seerne klogere på den danske natur.

De seneste år er det ikke bare skuespillet, der har fyldt i Lars Mikkelsens kalender.

For selv om han har kunnet ses i store serier som "Herrens veje" og den prisbelønnede "House of Cards", så har han også været fortælleren, der tog seere gennem blandt andet vikingetiden, stenalderen og reformationen i "Historien om Danmark".

Nu skal den populære skuespiller bringe danskerne tættere på naturen i DR-programmet "Vilde vidunderlige Danmark".

- Lars Mikkelsen vil som fortællerstemme sætte scenen og guide seerne igennem fortællinger om dyrerigets store og til tider overraskende dramaer, der udspiller sig i vores danske natur, lyder det i en pressemeddelelse fra DR.

- Serien vil gennem fem naturtyper - skov, søer og vandløb, det åbne land, hav og kyst samt levesteder - åbne vores øjne og vise os den fascinerende verden, som er dyrenes verden, lyder det videre.

Dokumentarserien vil gennem et års cyklus lade seerne komme tæt på den danske natur og vise scener fra den, som ikke tidligere er blevet dokumenteret, oplyser DR.

- Vi følger rævefamilien fra ungerne er helt små og deres kamp for at overleve den første barske tid, hvor de er helt afhængige af forældrenes evne til at skaffe nok føde.

- Vi ser familier blive splittet, når andemor og hendes ællinger bliver pludseligt angrebet af søens ubestridte konge, gedden, lyder det.

Det første ud af fem programmer har premiere søndag den 12. april klokken 20.00 på DR1 og allerede fra klokken 06.00 søndag morgen på DRTV.

/ritzau/