Musikeren har under coronakrisen optrådt som solist og ved bryllupper. Der skal jo brød på bordet, siger han.

Kunstnere har måttet strege koncert efter koncert ud af kalenderen, da coronapandemien og forsamlingsforbuddet forhindrede dem i at blive afviklet.

For veteranmusikeren Lars Lilholt blev hele hans sommerturné med 35 koncerter lagt ned.

- Det går op og ned i showbiz, som Franz Beckerlee sagde, da Gasolin stoppede, og han endte på socialkontoret. Og for mig er det en økonomisk katastrofe, siger den 67-årige trubadur og tilføjer hurtigt:

- Jeg skal sgu nok komme igennem det her. Jeg har betalt mit hus, mine børn er voksne og er flyttet hjemmefra, så jeg har faktisk ikke rigtig nogle udgifter. Jeg har sværere ved at se mine yngre kolleger, som virkelig, virkelig har det hårdt. Det piner mig virkelig, siger Lars Lilholt.

For hans eget vedkommende er intet så skidt, at det ikke er godt for noget.

- Asger Jorn sagde, at lediggang er roden til al kunst, så i den periode, alt lukkede ned, satte jeg mig og skrev musik.

- Jeg har sange nok til et dobbeltalbum!, lyder det fra Lars Lilholt, som har været i gang med at indspille dem i Peter Sommers studie i Skanderborg.

Et par dage i løbet af sommeren havde Lars Lilholt heldigvis mulighed for at optræde.

Sammen med Søren Huss, Lars H.U.G, Kwamie Liv, Claus Hempler, Rasmus Walter og Dorthe Gerlach deltager Lars Lilholt i søndagens udgave af "10 år på Toppen af poppen", som markerer programmets jubilæum.

Det er præcis fem år siden, at han medvirkede i udsendelsen første gang, og det blev en musikalsk milepæl for den rutinerede musiker.

- For mig på det tidspunkt var det et boost. Jeg kunne simpelthen mærke, at der kom flere mennesker til mine koncerter. Det var meget tydeligt for mig, at det skete et eller andet efter programmet, siger Lars Lilholt og uddyber:

- Jeg har været i det her game, siden jeg var 20 år. Det er altså 47 år siden. Det var godt for mig, for der skete noget nyt, der var gang i den, og jeg følte mig dybt respekteret, og samtidig var det en fornøjelse at møde nogle yngre musikere og mærke den energi, de har.

Det har også udmøntet i samarbejder - og venskaber.

Lars Lilholt har indspillet flere sange med sangerinden Oh Land og sangeren Shaka Loveless - som han i øvrigt kørte til København og besøgte, da han blev far første gang - og prøvet at forhindre skolelukninger i Midtjylland med Stine Bramsen, som også var med i "Toppen af poppen" tilbage i 2015.

Lars Lilholt og Shaka Loveless har faktisk planlagt en kirketur sammen i begyndelsen af 2021 - såfremt coronasituationen tillader det.

Det er vanskeligt at afholde nogen former for koncerter i øjeblikket.

Under coronakrisen har Lars Lilholt været ude som solist og blandt andet spillet til bryllupper - noget, han ellers aldrig har gjort før - men der skal jo brød på bordet, som han siger.

Det har selvfølgelig været med kultklassikeren "Kald det kærlighed".

- "Simplicity is not a simple thing" var noget, Charlie Chaplin sagde. Sangen er enkel, men ikke banal, og så er musikken lige til at nynne med på, forklarer Lars Lilholt.

- Teksten er mere dybsindig, end jeg anede, da jeg lavede den. I omkvædet er jeg i gang med at definere, hvad kærlighed er. Og jeg kommer frem til, at definitionen på kærlighed er, at den ikke kan defineres. Det er jo i alt sin enkelthed en dybere sandhed, end jeg tænkte på, da jeg skrev den.

Selv om Lars Lilholt har passeret pensionsalderen og må tilpasse sig den verdensomspændende coronapandemi, har han slet ikke i sinde at trække stikket, understreger han.

- Mit store idol er Bob Dylan. Han er snart 80 år og turnerer stadigvæk. Jeg har turneret fortløbende siden 1973 - undtagen i 1979, hvor jeg var i Afrika, siger Lars Lilholt og fortsætter:

- For mig er musik ikke et arbejde - det er en måde at leve på, og det mener jeg stadig, selv om det er vanskeligt lige nu. Det er en privilegeret tilværelse, fordi jeg elsker det. Det er sådan, det er.

"10 år på Toppen af poppen" kan ses på TV2 og TV2 Play søndag klokken 20.

/ritzau/