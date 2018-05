Den rutinerede musiker har samarbejdet med Shaka Loveless og Oh Land på sin nye plade, "Drømmefanger".

København. I sensommeren 2017 måtte Lars Lilholt for første gang i sin over 45 år lange karriere aflyse koncerter.

Den folkekære trubadur var ramt af store rygproblemer, og trods smerter og koncerter på krykker forsøgte han at gennemføre sin sommerturné, indtil lægerne til sidst meddelte ham, at det var decideret uforsvarligt at fortsætte.

Både før og efter operationen for tre diskusprolapser og en spinalstenose hvilede Lars Lilholt sig på en briks under sønnens partytelt fra en gymnasiefest i familiens have. Undervejs skriblede han sine tanker ned, og det er der kommet pladen "Drømmefanger" ud af.

- Det var slet ikke meningen, jeg skulle lave et album, men mens jeg lå der, tænkte jeg en masse, og affaldsprodukterne blev til de her små sange. Når jeg bearbejder mit liv, skriver jeg det ned, siger Lars Lilholt og fortsætter:

- Jeg tænkte blandt andet på dengang, jeg mødte Bob Marley på Roskilde Festival. Det blev til et digt, som egentlig var meget godt, og så lavede jeg en melodi til. Og sådan er hele pladen blevet leget frem på den måde, fortæller han.

Fortællingen om Lars Lilholts møde med den verdensberømte reggaelegende blev til albummets åbningsnummer, "Første gang på Roskilde", som Lars Lilholts musikalske kammerat Shaka Loveless blev så pjattet med, at han endte med at producere det, spille bas og synge kor til.

Lars Lilholt lærte Shaka Loveless at kende under optagelserne til "Toppen af poppen" i 2015, hvor han også mødte sangerinden Oh Land.

På det nye album synger hun to duetter med Lars Lilholt.

- Jeg er som en vampyr. Jeg kan suge blod ud af de unge mennesker. Jeg bliver dybt inspireret af energien og begejstringen. Det er så kreativt og poetisk, siger han og fortsætter:

- Man kan da godt se, at den ene er ret rynket i forhold til de andre, men ret hurtigt glemmer man det, og det er jo det, musik kan, lyder det fra Lars Lilholt, der privat er gift og far til tre.

Musikeren tog på turné med Shaka Loveless i 2016, og duoen skal afsted igen i foråret 2019.

I 2015 indspillede Lars Lilholt en duet med Oh Land til sit forrige album, "Amulet", og tre år efter forenes deres stemmer nu igen på to numre på den nye plade, "Drømmefanger".

- Jeg er både glad og stolt over, at Oh Land gider synge med sådan en gammel mand som mig.

- Vores stemmer klæder faktisk hinanden temmelig meget, og hendes stemme løfter sangene på et meget poetisk niveau, siger Lars Lilholt om sangerinden.

Den pladeaktuelle trubadur er 32 år ældre end Oh Land og 31 år ældre end Shaka Loveless.

Aldersmæssigt kunne han i princippet være deres far, og det samme kunne han være til mange af de andre musikere, han spiller med, men musikken udvisker alderen.

- Jeg har turneret rundt i Danmark i 45 år nu, så jeg tror faktisk, at de lærer mere af mig, end jeg gør af dem, for mange af de ting, de skal igennem, har jeg allerede været igennem, fordi jeg har levet af at spille, siden jeg var 20.

- Men jeg bliver i hvert fald inspireret af deres energi og begejstring, siger Lars Lilholt.

Det er ikke kun yngre artister, Lars Lilholt har med på sin nye plade.

Johnny Madsen, som Lars Lilholt har spillet med i bandet Dalton, synger også med på den nye plade, og det har pirket til drømmen om at tage endnu en turné med trioen.

Men det kræver et ja fra bandets sidste medlem, Allan Olsen, og hvis eller når det sker, drager Dalton atter afsted, lover Lars Lilholt.

- Jeg og Johnny vil gerne. Allan gider ikke rigtig. Det gjorde han heller ikke sidst, men så ændrede han mening - nu er den kvindelige Dalton med Sanne Salomonsen, Lis Sørensen og Anne Linnet jo også blevet genoplivet.

- Jeg har i det hele taget stadig mange ting, jeg gerne vil prøve. Jeg føler på mange måder, at jeg først rigtigt er ved at komme i gang nu som 65-årig, lyder det fra Lars Lilholt.

Lars Lilholts seneste plade, "Drømmefanger", udkom 4. maj.

