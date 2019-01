De fandt sammen i 'Landmand søger kærlighed', og nu er de klar til at tage næste skridt i forholdet.

25-årige Niels Kjær Sørensen fra Højslev valgte at invitere 23-årige Katrine Skøtt fra Aarhus med på romantisk weekend i ‘Landmand søger kærlighed’. De to turtelduer kunne slutningen af november fortæller, at de var blevet kærester, og det er de stadig.

»Vi er sammen, og det er super dejligt,« fortalte parret forud for Reality Awards.

Faktisk kom det bag på Niels, at han fandt en kæreste i programmet.

»Jeg havde nok ikke regnet med, at jeg skulle finde kærligheden i programmet, men altså. Jeg synes egentligt, at Katrine har vist sig fra en rigtig god side af, så det er bare super godt,« fortalte Niels.

Parret kunne desuden fortælle, at de faktisk er mere eller mindre klar til at tage det næste skridt i deres

»Vi bor ikke sammen endnu, men jeg tror da, at en af de næste skridt, det bliver, at vi skal flytte sammen. Og jeg tror, at jeg har lokket hende med ud omkring mig,« sagde Niels.

Og Katrine har det fint med, at hun skal flytte ind hos Niels.

»Der er vist ingen vej udenom, tror jeg,« sagde hun.

Parret håber, at de flytter sammen i løbet af år 2019, men det er ikke fastlagt endnu. Katrine studerer nemlig i Aarhus, så det hele skal lige gå op for parret.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk