Han fandt ikke kærligheden i TV 2-programmet, men nu har den forelskede landmand mødt en sød pige.

Det lykkedes ikke Morten at finde den store kærlighed, da han sidste år medvirkede i TV 2-programmet ‘Landmand søger kærlighed’. Han endte ellers på date med Frida, men det hele gled ud i sandet mellem dem, afslørede han kort efter over for Realityportalen. Her fortalte han dog også, at han efterfølgende var blevet kontaktet af en del interesserede kvinder.

»Der er nogen, der skriver, at de gerne vil mødes. Men der er også mange, der bare lige skriver, at jeg er sød eller sjov. Men der har været rigtig mange beskeder med gode hensigter, så det har været sjovt,« fortalte Morten, der bestemt ikke havde opgivet at finde kærligheden.

Og den mission lykkedes efter programmet for Morten, der har fået sig en kæreste. Det afslører han i det kommende afsnit af ‘Landmand søger kærlighed – ekstra’, der kan ses nu på TV 2 Play.

»Det går rigtig godt med kærligheden. Jeg har fundet en rigtig sød pige, og det er gået stærkt. Det er dejligt. Det var kærlighed ved første blik. Det er helt ubeskriveligt,« fortæller en glad Morten til Lene Beier.

Prik på Facebook

Selv om TV 2-programmet ikke direkte fandt en kæreste til Morten, så var det alligevel ‘Landmand søger kærlighed’, der bragte parret sammen. De mødte hinanden i november, efter Diana havde set Morten i TV 2-programmet. Der fandt hun ham på Facebook og så, at han var single, og hun valgte derfor at prikke til ham.

»Så prikkede han igen, og så gik der ikke ret lang tid, så begyndte vi at skrive. Vi skrev det halve af natten, og så kørte det bare derfra,« fortæller Diana, inden Morten fortsætter:

»Og så mødtes vi, og der snakkede vi også det halve af natten,« sagde landmanden og fortalte, at de små 14 dage senere officielt blev kærester.

Skal giftes

Efter frieriet gik Morten og Diana sammen ud og fandt nogle ringe som et symbol på deres kærlighed. (Foto: TV 2)

Morten og Diana er flyttet sammen, men det er ikke den eneste store nyhed, de har i ‘Landmand søger kærlighed – ekstra’. De skal nemlig også giftes.

– Jeg hoppede jo en tur på knæ her på vores sommerferie til Sverige, så indenfor en eller anden fremtid er det planen, at vi skal op i kirken og sige ja til hinanden, afslører Morten.

Du kan møde Morten og Diana i det kommende afsnit af ‘Landmand søger kærlighed – ekstra’ på tirsdag klokken 20:40 på TV 2 Fri eller allerede nu på TV 2 Play.



Bragt i samarbejde med Realityportalen.dk