Bryllupsklokkerne ringer snart for parret, som mødtes under 'Landmand søger kærlighed'.

Tidligere på måneden kom det frem, at Thomas Bertram fra ‘Landmand søger kærlighed’ havde friet til Nicoline Grim, som han mødte under programmet. Thomas havde været på knæ for Nicoline, da de to var på hotelophold i en weekend i december.

Der er ingen tvivl om, at parret er glade for hinanden, men Thomas har haft en ganske særlig årsag til, at han har været på knæ for Nicoline.

»Det skulle jo til, før hun ville have nogle børn, så det var jeg også med på,« sagde han med et smil, da parret var til Reality Awards.

Parret er allerede et godt stykke i planlægningen af brylluppet, som skal stå i maj måned i år.

»Det er heldigvis ude på Dronninglund slot, og de har jo styr på sådan noget, så det er jo dejligt. Lige nu er vi oppe på 116 gæster, men nu må vi se, hvor mange der kommer.«

Parret skal giftes i den tilhørende slotskirke på Dronninglund slot, og der er for alvor lagt op til, at det bliver et ægte prinsessebryllup. Spørgsmålet er, om Nicoline har fundet en prinsessekjole.

»Jeg har ikke fundet kjole endnu, men det kommer. Jeg har en idé til, hvordan den skal se ud.«

