De mødte hinanden på tv, og to år efter har forholdet båret frugt.

Det var kærlighed ved første blik, da Michael Hansen og Vibeke Dysted mødte hinanden i forbindelse med TV 2-programmet ‘Landmand søger kærlighed’ forrige år. Allerede inden TV 2 viste datingprogrammet på tv, var Vibeke flyttet ind hos sin landmand sammen med sin dengang fireårige søn, og efter programmet slog Michael fast, at nu skulle de to have børn sammen.

I marts måned afslørede det forelskede par, at drømmen om et fælles barn ville gå i opfyldelse i slutningen af august, men helt så lang tid skulle der ikke gå. Den 12. juli kom Vibeke og Michaels søn til verden ved akut kejsersnit næsten 6 uger før tid. Han er dog ifølge den stolte mor en sej lille gut, som efter to dage bestemte sig for, at han godt kunne klare sig bare med sonde.

Hele familien har det godt, og er meget glade for lillebror, som skal hedde Markus. Da nyheden om familieforøgelsen kom frem, fortalte Vibeke ellers, at både hendes søn på fem og hendes to teenagepiger på 14 og 18 håbede på, at det blev en lillesøster. Men det lader altså til, at en lillebror heller ikke er helt skidt.

Se de søde billeder af Michael, Vibeke, Vibekes søn og lillebror herunder:

Privat Foto Vis mere Privat Foto Privat Foto Vis mere Privat Foto Privat Foto Vis mere Privat Foto

