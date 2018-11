Nu fortæller Jørgen og Kirsten, hvordan de har det med at se sig selv på tv.

Der er ingen tvivl om, at ‘Landmand søger kærlighed’-parret 61-årige Jørgen Pahus og 65-årige Kirsten Marie Skaarup bestemt ikke er blege for at vise deres kærlighed på landsdækkende tv.

Begge kan de godt lide at komme med lidt frække kommentarer og vittigheder, og i løbet af programmet har vi blandt andet set Jørgen lave sjov med at have en tommestok med sig i seng samt åbne sine bukser med halm for at joke med “en tur i høet”.

Også Kirsten er med på den lumre humor, og i gårsdagens afsnit af ‘Landmand søger kærlighed’ var der for alvor skruet op for de kække bemærkninger, da Jørgen skulle møde Kirstens yngste søn og niece.

– Det slanker jo lidt at være på sådan et romantisk ophold, forklarer Kirsten i ’Landmand søger kærlighed’.

– Ja, med al den dans, lyder det fra niecen.

– Nå, var det dans, vi lavede?, griner Jørgen og fortæller efterfølgende, at Kirsten også siger “mmmmmh”.

– De der upassende kommentarer. Nogle ting behøver man måske ikke snakke om med sin søn, lyder det efterfølgende fra Kirstens 24-årige søn, Jack.

Der er nu gået fire måneder siden optagelserne, men det betyder bestemt ikke, at Jørgen fortryder sin ageren på tv:

– Det er sådan, jeg er. Kan de ikke lide min personlighed, så er det deres sag. Jeg tager det meget afslappet og hviler i mig selv, forklarer han til TV 2 og tilføjer, at han sidenhen har mødt Jack igen, og at det var helt fint og uden problemer.

Ikke så pinligt i virkeligheden

Til TV 2 fortæller Kirsten desuden, at mødet i Randers fremstod mere pinligt i programmet, end det var i virkeligheden.

– Jack kender mig og ved, hvordan jeg er. Det er heller ikke alt, han har sagt, der er kommet med i programmet, siger hun til TV 2 og fortsætter:

– Det er nok mere mine to ældre sønner (på 38 og 43 år, red.), som kan blive lidt forargede over deres mor, hvis de hører noget fra naboerne om, hvad der er blevet vist på tv.

Kirsten fortæller desuden, at hun har fået mange henvendelser fra særligt kvinder, der synes, at hun er for direkte omkring sin seksualitet. Mens de mener, at Kirsten er for meget, er hendes forklaring, at de måske er for lidt, og at det har noget at gøre med dem selv.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen