Superstjerner står i kø for at få lov at bidrage til showet, der skal vises over hele verden.

Verden står lige nu i en helt ufattelig krise, og det sundhedspersonale, der kæmper for andres liv, mens coronavirusset raser, skal hyldes.

Samtidig skal der samles penge ind til bekæmpelsen af den frygtede sygdom, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er tanken bag et stort anlagt show, som Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og organisationen Global Citizen står bag, og som skal sendes på både tv-kanaler og sociale medier.

Her har ingen ringere end Lady Gaga påtaget sig opgaven at lokke sine kolleger til at deltage i det store event, der har fået titlen "One World - Together at Home".

Og det er lykkedes hende at få navne som blandt andre Paul McCartney, Billie Eilish, Lizzo, Elton John og Stevie Wonder til at takke ja til at bidrage, mens de populære late night-værter Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon og Stephen Colbert vil styre slagets gang.

Også Alanis Morissette, David Beckham og Chris Martin vil dukke op på skærmen i velgørenhedsshowet, der bliver sendt natten til den 19. april dansk tid.

Det kan blandt andet ses på Facebook, Instagram og YouTube.

/ritzau/