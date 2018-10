Hvis du bruger alle dine feriedage på at ligge og svede i solen i jagten på en god 'tan', så gør du det, ifølge et nyt studie, helt forkert. Det skriver The Telegraph ifølge Videnskab.dk.

Din huds pigmenteringsproces har nemlig en naturlig cyklus på omkring 48 timer, skriver forskere fra Tel Aviv University i Israel, og derfor kan det bedre betale sig at solbade hver anden dag - både for din skønheds og din sundheds skyld.

Pigmenteringsprocessen er til for at beskytte huden mod Solens farlige stråler, og når huden udsættes for sol hver dag, kan det forsinke processen, lyder konklusionen.

Huden reagerer på sollys på to måder:

Efter blot sekunders eksponering begynder den at reparere skader ved at danne et tykt lag af celler, der kan beskytte underhuden.

Efterfølgende producerer den pigmentstoffet melanin, der farver huden og fungerer som en slags naturlig solbeskyttelse i hud, øjne og hår.

Melaninprocessen er timer, eller i nogle tilfælde dage, om at gå i gang. Det så forskerne, da de i laboratoriet udsatte mus og hudceller fra mennesker for ultraviolet stråling, henholdsvis hver dag, hver anden dag og hver tredje dag.

Løbende målte de på mængden af produceret melanin og fandt, at en 48-timers cyklus gav den mørkeste farvning af huden og samtidig gjorde mindst skade.

De menneskeceller, der blev udsat for UV-stråling hver dag, blev kun halvt så solbrændte, som celler, der blev udsat for strålingen hver anden dag.

UV-stråler kommer fra Solen, og i for store mængder giver det dig skoldninger og kan forårsage hudkræft.

Det er dog værd at bemærke, at resultaterne er blevet til ved kunstige forhold i laboratoriet. Forskerne har altså ikke undersøgt mennesker, der rent faktisk har opholdt sig i solen.

Det store spørgsmål for forskerne er nu, hvorfor mennesket, der i en fjern fortid blev udsat for sol dagligt, har udviklet lige netop en 48-timers cyklus.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Videnskab.dk