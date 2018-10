Det skal give mening, når rapperen Liam O'Connor tager i studiet, for med en lille søn er tiden dyrebar.

København. Liam O'Connor står på en balkon og kigger ud over søerne i København. Det er kun tredje gang i år, at rapperen, der står bag store hits som "Undskyld" og "Langt ude", har bevæget sig ind i centrum af hovedstaden.

Manden, der er i sin tidlige karriere blev kendt for at synge om fester, kvinder, sprut og dårlige beslutninger, har nemlig ikke rigtig noget at gøre i byen længere.

Livet har ændret sig markant i løbet af de senere år, efter at Liam O'Connor har kunnet kalde sig far til sønnen Constantin, som han har med tv-værten og iværksætteren Christiane Schaumburg-Müller.

Han mærker det i hverdagen, hvor prioriteterne har ændret sig, og i den måde, han arbejder med sin musik på.

- Jeg plejede at være i studiet så ofte som muligt, men det har ændret sig betydeligt, siger den 39-årige rapper og uddyber:

- Nu skal det give mening at tage af sted, for jeg skal gå fra noget, der giver endnu mere mening for at tage derhen. Det prøver jeg at finde mig til rette i. Tingene tager længere tid, men det virker til gengæld mere givtigt, det der kommer ud i den anden ende, siger han.

Mens han før har kigget meget indad og søgt sine egne dæmoner i sine tekster, når han skrev musik, har rollen som far betydet, at også det har ændret sig. Det kan han mærke i de sange, han skriver til sit kommende album.

- Jeg er heldigvis ikke blevet lalleglad, siger han og griner.

- Men der sker et eller andet med en, når man bliver far. Nu kigger jeg i mine tekster mere på den verden, jeg har sat et barn i, og alle de sindssyge ting der foregår i den, og det er ret spændende, siger han.

Hans egen verden har med sønnen, der kom til verden i september 2016, fundet et nyt omdrejningspunkt.

- Jeg kan godt mærke, at der er en masse ting, jeg har givet slip på, men det slår ikke det, jeg har fået i stedet. Jeg har virkelig fundet en ro i at være far, siger rapperen.

- At stå med ansvaret for et andet menneske får alt andet til at falme i mine øjne. Jeg vil gøre hvad som helst for, at det fungerer. Det er ikke en kamp mod verden, det er følelsen af, at vi sammen skal indtage verden, siger han.

At han ville have det sådan, havde han svært ved at forestille sig, inden han fik sin søn. Men på en eller anden måde er det kommet helt naturligt til rapperen.

- Jeg synes, det at være far er det fedeste i hele verden. Jeg har intet problem med at tilsidesætte mig selv for det. Det er helt fint, siger han.

- For mig fylder det alt, og det skal det også gøre. Jeg tror meget på det her med at videreføre sin slægt og at være stolt af at være en familieenhed og dyrke det. Det er det vigtigste, siger han.

Det er to år siden, han udkom med opsamlingsalbummet "Anno XV", der indeholdt et par nye numre, men knap fire år siden, han udkom med et decideret nyt værk, ep'en "Grand Cru".

Selv om det kribler i ham for at løfte sløret for den musik, han arbejder på nu, har han besluttet ikke at lade sig stresse.

- Jeg tror, jeg er i gang med at lave noget, der ikke passer ind på hitlisterne, men som til gengæld vil noget og siger noget. Musik som er dyrket helt ned til det mindste, så det forhåbentlig bliver tidsløst og noget, jeg selv vil være stolt af, siger han.

- Jeg prøver at omfavne, at processen er anderledes nu. Jeg ved jo, jeg ville kunne lave en plade på 14 dage, men spørgsmålet er, om den ville være værd at lytte til om fire år.

Mens han arbejder på det nye album, turnerer han med opsamlingen "Anno XV". I november spiller han således 12 koncerter rundt om i landet.

Når han går på scenen, er det stadig iført læderhandsker og hård attitude, men når ekstranumrene er sunget, har han ingen trang til at blive hængende på spillestederne.

- På scenen er det stadig fokus at gøre musikken ære. Men efter vi har spillet, er det ud i bilen og hjem. Den der sludder for en sladder med bandet er rigtig hyggelig, men den kan vi også tage i overmorgen, når vi ses igen.

- Jeg vil hellere hjem, så jeg kan komme op dagen efter og rende rundt i en skov med min søn og blive slået lidt i hovedet med en kæp. Det synes jeg faktisk, er meget mere morsomt, siger rapperen.

L.O.C. rammer blandt andet Slagelse, Vejle og Kolding på sin turné.

/ritzau/