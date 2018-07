Nu bliver Kylie anerkendt for sin store popularitet og indtager endnu en topliste.

Man skal nok lede i lang tid, før man kan finde en person, der ikke har hørt om Kardashian-familien, og nu anerkender magazinet TIME også familiens popularitet. På deres årlige liste over de 25 mest indflydelsesrige på internettet kan man finde hele to navne fra den celebre familie.

Både 20-årige Kylie Jenner og hendes svoger Kanye West er på den eftertragtede liste. Med mere end 100 millioner følgere på Instagram alene er reality-stjernen, Kylie Jenner, til trods for sin unge alder en af de mest elskede og berømte mennesker på internettet.

Og hvis man var i tvivl om Kylies popularitet, så slog hun den fast med syvtommersøm, da hun afslørede sin datters navn, Stormi webster, med et billede på Instagram, hvor hun holdt datterens hånd. Billedet blev på en enkelt dag det mest likede billede på mediet nogensinde.

Kanye West har ikke været den mest aktive på de sociale medier, og det er kun to måneder siden, han kom tilbage på Twitter, men siden da har hans Tweets været nogle af de mest omdiskuterede på verdensplan. Derfor er han også at finde på listen over de mest indflydelsesrige på internettet.

stormi webster Et opslag delt af Kylie (@kyliejenner) den 6. Feb, 2018 kl. 1.14 PST

