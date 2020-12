Efter et brag af en kvartfinale er semifinalisterne fundet i årets udgave af "Vild med dans".

Det kimede til julebal i "Vild med dans" lørdag aften, men for et af de fem tilbageværende par blev kvartfinalen et afdansningsbal.

DR-vært Sara Bro og partner Morten Kjeldgaard er nemlig ude af dansedysten efter sæsonens sidste omdans, som var mod skuespilleren Albert Rosin Harson og partner Jenna Bagge, og går dermed glip af semifinalen næste lørdag.

Parret har været i omdans to gange før, men tredje gang var altså ikke lykkens gang, og det var slut med at blive reddet af seernes sms-stemmer.

I aftenens kvartfinale var parrene på gulvet to gange - først i en individuel dans til tonerne af klassiske julesange og dernæst i en maratondans, hvor kun det bedste par stod tilbage til sidst og fik ekstra point med i afgørelsen.

Influenceren Emili Sindlev og makker Mads Vad indkasserede som det første par i sæsonen fuld plade og fik topkarakterer fra hele dommerkvintetten efter deres rumba.

Og sørme om ikke også de vandt maratondansen, som stod på den over 100 år gamle, energiske lindy hop.

Også Badehotellet-stjernen Merete Mærkedahl og partner Thomas Evers Poulsen fik flotte ord med på vejen.

- Jeg kan ikke se forskel på dig og Thomas, som har beskæftiget sig med dans hele sit liv, lød roserne fra dommer Nikolaj Hübbe.

Næste uge venter semifinalen for de nu fire tilbageværende par.

Der er ingen omdans - der er det kun dommernes point og seernes sms-stemmer, der direkte afgør det.

Hvem, der danser sig til en af de eftertragtede finalepladser, kan ses på TV2 lørdag fra klokken 20:35.

/ritzau/