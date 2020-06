Joy Mogensen er ikke tilfreds med, at rapperen Nikoline har delt en musikvideo på hjemmeside i hendes navn.

Kulturminister Joy Mogensen (S) vil have den danske rapper Nikoline til at fjerne en kontroversiel musikvideo fra hjemmesiden www.joy-mogensen.dk.

Det skriver Ekstra Bladet.

Joy Mogensen oplyser i et skrifteligt svar til avisen, at Socialdemokratiet på hendes vegne har bedt rapperen Nikoline om at overdrage domænenavnet.

Ellers vil partiet gå til Klagenævnet for Domænenavne, "som findes lige præcis for at håndtere denne slags sager", lyder det.

- Kunstnerisk frihed og ytringsfrihed er fundamentale værdier. Og man må lave alle de provokationer, man vil, skriver Joy Mogensen ifølge Ekstra Bladet.

- Men man bør ikke gøre det i andres navn. Det er et principielt spørgsmål her, nemlig at alle mennesker har ret til at bestemme over, hvordan deres eget navn bruges på nettet.

Nikoline har delt den eksplicitte musikvideoen til nummeret "Gourmet", som blandt andet indeholder pornografisk indhold, på hjemmesiden i Joy Mogensens navn, efter at den blev fjernet fra YouTube.

Da musikvideoen blev lagt på hjemmesiden, oplyste Nikoline, at det var en stikpille til kulturministeren og hendes politik.

- Imens nogen synes, det er upassende at tale om kunst i disse tider, synes jeg, det er vigtigere end nogensinde, lød det ifølge Ekstra Bladet fra Nikoline.

Det sagde hun med henvisning til, at kulturministeren havde kaldt det "upassende" at tale om kultur tidligt i coronakrisen.

Onsdag formiddag har Nikoline ikke fulgt opfordringen fra kulturministeren.

I stedet har hun delt det brev, som hun har modtaget fra en advokat på vegne af Socialdemokratiet, på Facebook.

- Vi har en kulturminister, der synes det er upassende at tale om kunst/kultur og sagsøger et kunstværk, der er krisitk over for hende, skriver Nikoline i opslaget.

