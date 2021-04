Natten til fredag landede en længe ventet genåbningsplan for Danmark.

Men for kulturlivet var det desværre en plan, som ikke gav mange svar.

Det bekymrer spillesteder, biografer og teatre, at man stadig står og venter – til det allersidste.

»Den ros skal de have, at de intet nævner om kulturlivet,« siger en lettere sarkastisk formand for Danske Biografer, Lars Werge.

»Der står netop ikke noget om kulturlivet. Vi har siden slut-marts sigtet efter en genåbning 6. maj. Vi har været usikre på, hvilke retningslinjer der kommer til at være, og det er vi stadigvæk. Det giver ikke mening for os at genåbne med strenge retningslinjer, det kan vi ikke få til at løbe rundt.«

I øjeblikket er der ikke andet at gøre end at vente. Vente på, at der kommer noget mere konkret i forhold til retningslinjerne.

»Jeg forventer i de kommende uger at få at vide, hvad vi skal gøre, så vi kan undtages det generelle forsamlingsforbud, ligesom vi var tilbage i december. Vi har ikke haft en eneste smittesporing fra biograferne, forhåbentlig kan vi derfor genåbne med de rammer, som vi kender.«

»Når det er sagt, er det stadig en genåbningsplan, som stort set går udenom det kulturliv, vi kender, bortset fra fodbolden. Det maner til eftertanke, at man ikke prioriterer kulturen mere.«

Også i Odense forbereder man sig. Præcis 6. maj har Odense Revy premiere. Direktør Lars Arvad og resten af holdet er ved at være klar.

Udover at være direktør og skuespiller i Odense Revy er Lars Arvad også talsmand for Revy Danmark, der repræsenterer de danske sommerrevyer.

»Spørgsmålet er, om der ligger noget mellem linjerne, eller om vi bare ikke er med. Vi står altså klar med hele teltet oppe i Odense. Vi har færdiggjort opsætning af tribuner og scener, selvom vi har fået af vide af ministeren, at vi skal forberede os med sikkerhed.«

»Vi står nærmest ved målstegen og er enormt frustrerede, da vi ikke kender antallet af publikum, vi må lukke ind, eller de klare retningslinjer,« forklarer Lars Arvad.

For organisationen Danske Koncert- og Kulturhuse har direktør Jesper Bay et lidt lysere syn på genåbningsplanen.

»Det, der er kommet ud nu, har meget lidt med os at gøre. Men planen sender dog det signal, at politikerne er gået lidt videre end det, vi havde forventet fra en start. Planen er mere omfattende og meget mindre restriktiv end forventet,« siger han til B.T.

»Vi fik en opfattelse af, at det var hastigt på vej. Og det har vi hårdt brug for, men vi ser lidt lysere på fremtiden. Vi skal have solgt billetter. En ting er det økonomiske, men en anden ting er oplevelsen, det er jo ikke særlig sjovt at sidde i en koncertsal med 24 andre mennesker.«

B.T. har dagen igennem forsøgt at få et interview med Joy Mogensen, men har fået et skriftlig svar på mail.

»Det indgår i rammeaftalen, der er indgået af partilederne 22. marts, at spillesteder, teatre, og biografer som udgangspunkt åbner med coronapas 6. maj,« lyder meldingen fra Kulturministeriet.

Ministeriet oplyser, at de følger de rammer, der er udstukket i partiernes aftaler fra 22. marts og senest 15. april.

»Men de endelige retningslinjer kan først udmeldes, efter at partierne har aftalt det præcise indhold for den fase, der iværksættes,« skriver ministeriet.