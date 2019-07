Umut Sakarya er seneste tilføjelse til deltagerlisten i årets udgave af Vild med dans.

De fleste kender den tyrkiske kok Umut Sakarya fra DR3-programmet Tyrkersvin, hvor man kan følge den 28-årige koks kamp for at skabe et flæskeimperium.

Til efteråret optræder han i en noget anderledes rolle, når han går på gulvet i Vild med dans, skriver TV2. Og Umut Sakarya danser for at vinde.

- Jeg elsker at danse. Jeg går op i det, men jeg har aldrig gjort noget ved det, siger han til TV2.

Kokken, der sammen med sangeren René Dif vandt madlavningsprogrammet 'Masterchef' i 2015, har som lille prøvet kræfter med russisk folkedans, men derudover begrænser hans evner sig til dans på en sofa med champagne i hånden, fortæller han.

Han glæder sig i særdeleshed til at prøve kræfter med de latinamerikanske danse.

- Det, tror jeg, vil være lige mig. Det er stramt tøj, og det er lidt mandigt. Så klapper man med hænderne, og der skal være flammer og alt muligt, siger han.

Foruden Umut Sakarya er skuespiller Neel Rønholdt, bokser Mikkel Kessler, bordtennisspiller Michael Maze, iværksætter Birgit Aaby, model Oscar Bjerrehuus og sangerinde Coco O. med i årets udgave af "Vild med dans".

/ritzau/