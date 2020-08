Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og parrets fire børn har blandt andet opholdt sig i Sønderjylland.

Sommeren synger på sidste vers, og tirsdag træder vi ind i efteråret.

Det markerer kronprinsfamilien ved at dele en række feriefotos på Instagram.

- Så gik endnu en sommer. Vi har alle seks nydt den rundt omkring i Danmark, og her på årets sidste sommerdag sender vi en sen sommerhilsen, lyder det i billedteksten til billedserien.

Her ses hele familien samlet, og så er der desuden også billeder af kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, som omfavner hinanden, og et foto af parrets døtre, prinsesse Isabella 13 år og 9-årige prinsesse Josephine, og et billede af parrets sønner, prins Christian på 14 år og 9-årige prins Vincent.

Gennem sommeren har det danske kongehus delt flere fotos fra kronprinsfamiliens ferie - blandt andet foreviget af kronprinsesse Mary, som er en ivrig fritidsfotograf.

Tilbage i juni delte hun blandt andet billeder og videosekvenser af prins Vincent og prinsesse Josephines store fritidsinteresse tennis og af familiens ophold på kongefamiliens sommerresidens, Graasten Slot, som ligger i Sønderjylland.

Kronprins Frederik har også gjort ophold i Frankrig i løbet af sommeren.

I begyndelsen af august tog han på sygebesøg hos sin lillebror, prins Joachim, som fortsat opholder sig på familiens franske vinslot, Château de Cayx, for at komme til hægterne igen efter at have været blevet ramt af en blodprop i hjernen i slutningen af juli.

Se billederne her: https://www.instagram.com/p/CEjTsl5Aj3e/

/ritzau/