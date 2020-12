Kronprinsesse Mary har netop sat ord på hvor rørende og opløftende det har været for hende at opleve, hvordan danskerne har stået sammen i det foregangende år.

Det gør hun i et Instagram-opslag, hvor hun sætter ord på et svært år, som har medført store afsavn. Opslaget indledes således:

»Det har været et meget specielt år. For os alle sammen. Det har været et udfordrende år. For rigtig mange mennesker har restriktionerne medført et stort socialt afsavn.«

Men danskernes villighed til at udvise samfundssind og tilsidesætte egne behov har været rørende for hende at overvære. Hun forklarer, at året særligt har bekræftet os i, hvor stort et behov vi har for at være hinanden nær.

»Men 2020 har også bekræftet os i, hvor meget vi har brug for hinanden. Hvor meget det betyder at have nogen tæt på i livet. Og det har været et år, hvor mange har vist et stort engagement og en villighed til at gå en ekstra mil for at hjælpe andre. Det har været både rørende og opløftende at opleve.⁣«

Der er håb forude, hvis vi alle bliver ved med at tage ansvar overfor vores medmennesker, forsikrer hun. Især fordi, at der er en vaccine på vej, og dermed kan vi forhåbentlig se frem til en mere normal hverdag i det kommende år:

»Selvom det er en hård og svær tid, er der også meget at være taknemmelig for – som giver håb: Viljen til at være noget for hinanden og modet til at stå frem og bede om hjælp er noget af det, jeg har haft den glæde at opleve mange gange i det seneste år. Det giver mig troen på, at vi – sammen – kan komme igennem en mørk tid og ud på den anden side.⁣«

Slutteligt er der en julehilsen til alle danskere, både dem som har udvist omtanke, men også dem, der har oplevet et stort afsavn:

»Jeg vil ønske alle en glædelig jul og sige en stor tak til dem, der har vist omtanke, medfølelse og indlevelse − og også til dem, der har stået igennem den seneste tid på trods af store afsavn.⁣«

Hele kronprinsesse Marys julehilsen kan læses på Mary fondens hjemmeside.