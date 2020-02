Onsdag fylder kronprinsesse Mary 48. Hun kan i år se tilbage på 20 år side om side med kronprins Frederik.

Når kronprinsesse Mary onsdag kan fejre sin 48-års fødselsdag, kan hun samtidig se tilbage på to årtier, som i den grad har ændret hendes liv for altid.

I år er det nemlig 20 år siden, at kronprinsessen som 28-årig tilfældigt stødte ind i en dansk kronprins på en bar under de olympiske lege i Sydney og endte med at blive hovedkulds forelsket.

Derfra tog hendes liv en drejning.

En drejning, som hun formentlig aldrig havde forestillet sig, da hun som ung gjorde sig tanker om sit voksenliv.

Dengang vidste hun ikke, at hun ville blive gift ved et stort og romantisk royalt bryllup i Vor Frue Kirke i København.

At hendes fire børn ville blive prinser og prinsesser og gå i skole i Danmark og Schweiz.

Og at hun som 48-årig ville kunne agere stedfortrædende dronning i et lille land mod nord.

Men alt det er blevet til virkelighed.

I starten af året flyttede kronprinsesse Mary med sine børn, prins Christian, prinsesse Isabella, prins Vincent og prinsesse Josephine, til den schweiziske by Verbier, hvor børnene i 12 uger skal gå på Lemania-Verbier International School.

Og tilbage i oktober fik kronprinsesse Mary en ny titel, da hun blev udnævnt som rigsforstander.

Det betyder, at hun nu på lige fod med prins Joachim og prinsesse Benedikte har mulighed for at være stedfortræder for dronning Margrethe, hvis dronningen er umyndig, syg eller opholder sig i udlandet.

- Det er en stor ære, og jeg er dybt rørt over den tillid, der er blevet vist mig, sagde kronprinsesse Mary til BT i forbindelse med udnævnelsen.

Kronprinsessen er oprindelig uddannet fra University of Tasmania, hvor hun har en kombineret bachelorgrad i handel og jura, og hun har tidligere arbejdet på et reklamebureau i Melbourne.

I dag består hendes arbejde blandt andet i at være protektor for flere end 30 organisationer, herunder Dansk Flygtningehjælp, Julemærkefonden og DR's pigekor.

I oktober blev kronprinsessen også udnævnt som protektor for regnbuearrangementet Copenhagen 2021, der arbejder for at sikre lige rettigheder for LGBTI-personer.

Det er første gang nogensinde, at en kongelig person stiller sig i spidsen for et stort internationalt LGBTI-arrangement.

- Vi kan ikke acceptere, at nogle mennesker i verden bliver mødt med intolerance og diskrimination på grund af deres seksualitet eller kønsidentitet.

- Jeg ser frem til at være med til at sætte mangfoldighed og LGBTI-rettigheder på dagsordenen både herhjemme og internationalt, udtalte kronprinsesse Mary i forbindelse med udnævnelsen.

Det seneste år har også stået på flere udlandsrejser for kronprinsesse Mary, som både har været på farten alene og sammen med kronprins Frederik.

Kronprinsparret har sammen været på erhvervsfremstød i henholdsvis Sydkorea og Frankrig, mens kronprinsessen på egen hånd har besøgt Etiopien og den amerikanske delstat Texas.

/ritzau/