Den danske kronprinsesse besøger i øjeblikket Texas, hvor flere danske kunstnere optræder på festivalen SXSW.

Danskerne er dygtige, når det kommer til de kreative erhverv, men vi kan lære lidt af amerikanerne, når det handler om at markedsføre os selv.

For der er vi nogle gange lidt for ydmyge, mener kronprinsesse Mary.

Hun er i øjeblikket i Austin, Texas, hvor den populære festival South by South West (SXSW) foregår, og her mødte hun mandag flere danske kunstnere, der drømmer om at bryde igennem på det amerikanske marked.

- Vi (danskere, red.) har et meget stærkt internationalt renommé inden for film og tv-produktion, men det er nok lidt mindre kendt, at vi også har en styrkeposition indenfor gaming og animation og virtual reality. Og det skal vi promovere, mens vi er her i Austin, siger kronprinsesse Mary.

Men lige det med at promovere er ikke altid danskernes stærkeste side. Og der kan vi godt lade os inspirere af den amerikanske fremgangsmåde, mener den danske kronprinsesse.

- Hvis jeg skal citere en af de danskere, jeg har set på scenen i dag, som arbejder med gaming, så sagde han, at det, vi kan lære i Danmark af amerikanerne, er en "jeg kan"-attitude. De har en styrke markedsføringsmæssigt, for de praler lidt af det, de kan, siger kronprinsesse Mary.

Hun mener, det kan være svært for os danskere at prale, fordi det ikke ligger til vores traditioner og normer.

- Vi er lidt tilbageholdende. Vi er ikke dem, der går først og råber højest om det, vi kan. Vi gør det stille og roligt, vi gør det ordentligt, og vi gør det sørme godt.

- Men vi kan måske godt tale lidt højere om det. Og det er også derfor, at denne her indsats på SXSW er en god platform, for her kan vi fremme det, vi er rigtig gode til og tale højt om os selv, forklarer hun.

Sidste år lancerede kronprinsessen et fremstød i USA, der har til formål at sætte fokus på dansk kultur og skabe netværk for kunstnere, der drømmer om at skabe sig et navn "over there".

- Jeg tror, at SXSW er en rigtig god platform til at fremme vores interesser og det, vi kan, vores samfunds værdier og vores måde at leve på. Det er en festival, der handler om storytelling, og det er vi gode til i Danmark, siger hun.

Tirsdag rejser kronprinsessen videre til Houston, hvor hun blandt andet skal tale om grøn energi med byens borgmester og åbne en smykkeudstilling.

/ritzau/