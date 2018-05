Kronprinsen fylder 50 år lørdag, og hans moster, prinsesse Benedikte, genkender sin far i tronarvingen.

København. Det er Danmarks kommende konge, som lørdag kan fejre sin 50-års fødselsdag, og den royale fødselar er ugen igennem blevet fejret rundt om i hele landet, da fødselsdagsløbet Royal Run blev afholdt i Danmarks fem største byer mandag.

Blandt kronprinsens nærmeste ses fødselsdagen også som et skarpt hjørne, der er værd at fejre.

Det bemærker hans moster, prinsesse Benedikte.

- Han fylder jo rundt, så det bliver spændende. De bliver jo store - den næste generation. Eller gamle eller hvad man nu skal sige, fortæller hun med et smil til Ritzau.

- Sommetider siger man: "Gud, jeg kan da huske, da de var så små", siger prinsessen og gestikulerer med hånden i hoftehøjde.

Men livet hverken må eller kan stå stille, understreger prinsessen, og som hendes nevø er vokset op og har udviklet sig gennem årene, har hun kunnet genkende sin egen far, kong Frederik IX, i ham.

- Han er meget menneskelig. Der har han nok arvet en masse fra min far. Det er vi flere i familien, der kan se, og det kan jeg kun hilse med stor glæde, siger prinsesse Benedikte.

- Han har det der meget umiddelbare. Han går i folk med træsko på, som man siger. Det synes jeg nok, han har arvet fra min far.

Men også kronprinsens humor er blevet bemærket i den kongelige familie.

- Han har en god portion dansk humor, som vi ikke kan leve foruden.

- Den kan sommetider være lidt sarkastisk og lidt svær for måske udlændinge at forstå, men den er nu god nok, og den er sund - også i en hverdag at kunne se lidt morskab i en alvorlig situation. Det hjælper mange gange, fortæller prinsesse Benedikte.

Kronprins Frederik fejres søndag ved et stort opsat show i Royal Arena i Ørestad i København.

Showet "Hele Danmark fejrer kronprinsen" bliver sendt live på DR1 klokken 20.00.

