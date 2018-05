En horde af mennesker er lørdag mødt op på Amalienborg for at fejre kronprins Frederik, som fylder 50 år.

København. Det var til stor jubel fra de mange fremmødte mennesker, at kronprins Frederik lørdag klokken 12 trådte ud på balkonen på Frederik VIII's Palæ på Amalienborg.

Kronprinsen rundede lørdag 50 år. Det er blevet fejret den seneste uge. Og fejringen fortsætter på selve fødselsdagen.

Han stod ikke alene på balkonen. Ved sin side havde kronprinsen sin hustru, kronprinsesse Mary, parrets fire børn og sin mor, dronning Margrethe.

Sidstnævnte mødte en smule modstand på vej ind til Amalienborg. På grund af et mindre trafikuheld på Helsingør-motorvejen ved Hørsholm sad dronningens køretøj fast på motorvejen.

Det bekræfter Nordsjællands Politi til Ritzau. Ingen er kommet noget til i forbindelse med uheldet. Og dronningens køretøj var ikke i nærheden af uheldet, oplyser politiet.

Efter at kongefamilien var trådt ud på balkonen, gennemførte Den Kongelige Livgarde et vagtskifte på Amalienborg Slotsplads.

Imens stod de mange fremmødte mennesker og viftede med deres dannebrogsflag.

Det var ikke kun dannebrog, som vajede på slotspladsen. Også det grønlandske flag blev viftet med flere steder i folkemængden. 49-årige Gerda Olsen var en af de grønlandske fremmødte.

- Vi synes, det er vigtigt at komme og sige hurra. Kronprinsen er en dejlig person.

- Han er en mand, som har hjertet på det rette sted i forhold til Grønland, så vi ville give lidt tilbage ved at møde op i dag og sige tillykke, siger Gerda Olsen, der var mødt op med sin datter og barnebarn.

Kongefamilien trådte ud på balkonen sammenlagt tre gange. Kronprinsen stod alene med både dronningen og kronprinsessen undervejs.

Balkon-delen er blot første del af fødselsdagsprogrammet. Klokken 19.30 forlader kronprinseparret Frederik VIII's Palæ i karet. Kareten bliver eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteeskadron.

Kareten kører blandt andet ned ad Strøget og over Højbro Plads. Ruten slutter med at krydse Dronningeporten på Christiansborg Slot. Her skal der afholdes gallataffel med både musik og mad.

Søndag er DR vært for et fødselsdagsshow med navnet "Hele Danmark fejrer kronprinsen". Showet finder sted i Royal Arena og sendes på DR1. Blandt andet vil musikerne Oh Land og Lukas Graham optræde.

Både kronprinsen og resten af kongefamilien vil være til stede.

/ritzau/