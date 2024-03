Kronprinsen tager i år en endnu større del i Royal Run, når han løber an i Brønderslev, skriver kongehuset.

Kronprins Christian snører løbeskoene og løber uden mor og far til motionsløbet Royal Run, når han løber an i Brønderslev 2. pinsedag.

Det skriver kongehuset på det sociale medie Instagram.

Kong Frederik begynder den store løbsdag i Fredericia, hvorefter han tager til Aarhus og slutter i København.

Dronning Mary vil også deltage i en af de fem byer, som Royal Run i år besøger. Hun stiller til start i Kalundborg.

Det er første gang, kronprinsen deltager i motionsløbet med sin nye titel, som han overtog fra sin far i forbindelse med tronskiftet i januar.

Sidste år løb han som prins og ventede til sidste øjeblik med at annoncere sin deltagelse i løbet sammen med sine tre søskende, prinsesse Isabella, prinsesse Josephine og prins Vincent.

Her løb de fire søskende Royal Runs familiemil i København sammen.

Den daværende prins Christian og prinsesse Josephine var desuden blandt deltagerne, da fem-kilometer-løbet blev skudt i gang i samme by nogle timer senere.

Det første Royal Run blev afviklet i 2018 i anledning af kong Frederiks 50-års fødselsdag. Det er sjette gang, at kong Frederik er vært for motionsløbet, men første gang at han er vært som konge.

Årets løb har dog allerede inden afholdelse slået rekord. 95.000 har købt startnumre til løbet og skal deltage i en af de fem byer.

Allerede i december kunne Royal Run melde udsolgt af alle 87.500 startnumre, der var sat til salg i første omgang.

I januar lød det fra løbsarrangørerne, Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI, at man satte yderligere 7500 til salg i en række af byerne.

De blev revet væk på få timer.

En tredjedel af de tilmeldte har angivet, at de aldrig har deltaget i et motionsløb før.

/ritzau/