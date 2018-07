De to Ramasjang-værter nyder succes på tv-skærmen, men det har en pris at være kendt som børnenes ven.

København. I børnenes verden er de kendt som den sjove detektiv og den seje drengepige, der toner frem i tv-programmer som "Ramasjang Mysteriet" og "Motor Mille".

Ramasjang-værterne Kristian Gintberg og Mille Gori nyder begge succes i rollerne som Kristian og Motor Mille på DR's børnekanal, men det kan være svært at lægge figurerne fra sig, når tv-kameraerne slukker.

Omverdenen kan nemlig ikke altid forstå, at der er forskel på den private og offentlige Kristian Gintberg og Mille Gori, fortæller de to skuespillere.

- Jeg tror på sin vis, det er en bjørnetjeneste, vi selv har gjort os, fordi vi spiller en udgave af os selv, hvor vi også hedder Mille og Kristian, siger Kristian Gintberg.

- Hvis min figur nu hed Doktor Klumpfod og havde sjove tænder og briller på, så ville folk forstå, at det er en rolle, jeg spiller. Vi spiller den allerbedste udgave af os selv, når vi er på fjernsynet, og så god en udgave af sig selv er man sjældent.

Paradoksalt nok er det især forældrene, som har svært ved at respektere privatsfæren, mens børnene har anderledes forståelse for deres børnehelte, mener Mille Gori.

- Min oplevelse er, at hvis jeg går rundt nede i Netto, så er det tit, at jeg kan få øjenkontakt med et barn, og så kan man se på barnet, at han eller hun godt ved, hvem jeg er. Så smiler jeg tilbage til barnet og giver et lille blink, og det er ofte nok for børnene.

- Men i det sekund, at forældrene opdager mig, så går det tit lidt mere amok, fordi forældrene typisk udbryder: Nej, jamen er det ikke ... Prøv at se, skat - hende skal vi da have taget et billede sammen med!". Og der er forældrene allerede i gang med at tage billedet, siger hun.

Begge værter understreger, at langt de fleste møder i supermarkedet eller på gaden er sjove og positive, men der har været episoder, hvor statussen som børnefigur endte knap så behageligt.

- Jeg har prøvet at stå i nogle situationer, hvor jeg virkelig har været privat, og hvor folk stadig kun ser Motor Mille, der altid er glad og klar på at hoppe ind og ud af fjernsynet. Den del hører selvfølgelig med, men det kan også være hårdt i givne situationer. At folk ikke altid forstår et nej, siger Mille Gori.

- Jeg tror, det er lidt gennemgående for den kultur, vi lever i. Meget af livet foregår på de sociale medier, og vi er ofte fokuserede på, hvem vi har mødt, og hvem vi har fået taget et billede af. Men alle burde kunne se, at det måske ikke er det rette tidspunkt at gå hen og spørge om et billede, hvis man sidder og græder på et hospital, bemærker hun.

Begge værter kan opleves i rollerne som Kristian og Motor Mille under sommerens Cirkus Summarum-forestillinger, der finder sted i Aarhus og København frem til august.

/ritzau/