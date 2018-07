Vellykkede børneprogrammer rammer både unge og gamle, mener DR-værterne Kristian Gintberg og Mille Gori.

København. Det gode børnefjernsyn taler til både børn og voksne.

Sådan lyder det fra Kristian Gintberg og Mille Gori, der til dagligt underholder landets yngste på DR-kanalen Ramasjang, og som i øjeblikket kan opleves under sommerens Cirkus Summarum-forestillinger.

- Jeg synes, noget af det bedste børne-tv, jeg så som barn, var det, som mine forældre også godt kunne lide at se. For det var egentlig det at sidde sammen med dem, som jeg synes var rigtig fedt, siger Kristian Gintberg, der blandt andet er kendt som detektiv i programmet "Ramasjang Mysteriet.

Han peger selv på DR's børneserie "Drengen de kaldte Kylling" fra 1998 som en udsendelse, der kunne samle familien Gintberg, ligesom Disneys tegnefilm også appellerede til forældrene.

- Det gør ikke noget, at man lægger nogle referencer ind, som børnene ikke forstår. Når jeg ser en Disney-film i dag, så er der masser af vinkler, som går op for mig nu. Men det har ikke ødelagt min oplevelse af filmen dengang. Det giver bare nogle nye lag til filmen, mener Kristian Gintberg.

Netop lagene til børn og forældre er den store udfordring, når manuskriptet skal skrives til Cirkus Summarum-showet, der i år spiller for tiende gang.

- Det er noget af det, vi bruger fleste kræfter på at der ligger to lag i det, fortæller Mille Gori, der i Ramasjang-universet spiller figuren Motor Mille.

- I virkeligheden er det hele fidusen, når man laver børne-tv eller en forestilling som Cirkus Summarum. Hvis vi kan få børn og voksne til at se noget sammen, er det rigtig godt, men endnu bedre er det, hvis vi lykkes med at lave et program eller en forestilling, hvor børn og voksne kan grine sammen, siger hun.

Cirkus Summarum finder sted fra den 27. juni til den 8. august og kan ses i henholdsvis København og siden i Aarhus.

/ritzau/