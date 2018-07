- Rigtig sommer er, når man kan bade, siger DR-værten, der ser frem til afslapning i sommerhus.

For Kristian Gintberg er sommeren lig med at bade og slappe af i sommerhus. Og så prøver den 30-årige børnevært at glemme en mislykket charterferie til Tenerife sidste år.

Her fortæller den Cirkus Summarum-aktuelle skuespiller om sin sommer:

Hvad er dit bedste sommerferieminde?

- Jeg var i USA forrige år, hvor vi kørte rundt på Highway 1 ved vestkysten, og det var virkelig fedt. Vi havde lejet en autocamper og kørte fra Los Angeles til San Francisco og videre ind til nationalparken Yosemite.

- Jeg er kæmpe USA-fan. Det er nemt at rejse dertil, fordi det er en vestlig kultur, men samtidig er det helt forskelligt fra Europa. Alt er ekstremt derovre, og det synes jeg, gør det til et enormt fascinerende sted.

Hvad er dit værste sommerferieminde?

- Jeg var på Tenerife sidste år, fordi min kæreste og jeg gerne ville til et sted, hvor det bare handlede om at bade og slappe af. Jeg hader egentlig charterferier, men vi havde været på Gran Canaria året før, og det var en superfed oplevelse. Rasmus Bjerg, som var med i Cirkus Summarum sidste år, havde anbefalet os at tage til Tenerife, så vi bookede et resort dernede og tog afsted. Det er simpelthen det mest forfærdelige, jeg har prøvet. Der var hotelunderholdning hver aften med et Abba-jamband og en mand i dametøj. Det var frygteligt.

Hvad skal du se denne sommer?

- Jeg skulle have været til USA med min kæreste, men jeg tror, jeg skal se et sommerhus i Danmark i stedet for. Og så har jeg et Anders And-abonnement, hvor jeg er tre blade bagud, så det skal jeg have læst.

Hvad skal du høre?

- Jeg fik en lys idé forleden om at lave et voksenprogram om grøn omstilling, og så hørte jeg, at Anders Morgenthaler har en podcast, som handler lidt om det samme emne. Så jeg skal høre hans podcast, så jeg ikke ender med at lave et program, som han allerede har lavet.

Hvad skal du spise?

- Jeg skal ned på en vinbar på Christianshavn, som vores kollega Signe Lindkvist anbefalede. Jeg kan desværre ikke huske, hvad stedet hedder, men jeg bor tæt på Christianshavn og spiser sjældent ude, fordi jeg ofte er på optagelser i Jylland. Så jeg har spist på alle restauranter i Aarhus. Men nu har jeg været hjemme i et stykke tid, så den skal jeg prøve.

Hvor skal du hen?

- Jeg skulle som sagt have været til USA. Jeg var udvekslingsstudent derovre, så jeg plejer næsten at være i USA en gang om året. Det bliver så ikke til noget i år, så jeg tror, jeg skal låne min onkel og tantes sommerhus i Rørvig i stedet. Det lyder røvsygt, men det er virkelig rart.

Hvornår er det rigtig sommer for dig?

- Jeg synes, den sommer, vi havde tilbage i maj, er rigtig sommer for mig. Man kan gå rundt i shorts og T-shirt hele tiden, og det er bare virkelig lækkert. Men det er egentlig sjovt, at man har den opfattelse af ægte sommer, for den type sommer er der jo stort set aldrig i Danmark.

Hvornår er det sommer for dig?

- Når vandet er varmt nok til, at man kan bade, så er det sommer for mig. Jeg er begyndt at vinterbade, og det gør pludselig, at det bliver sommer lidt hurtigere, fordi man vænner sig til temperaturen i vandet. Så allerede i marts måned kan det være ret lækkert at bade.

