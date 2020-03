Anna Grues krimiserie om Dan Sommerdahl er blevet til en tv-serie. Selv ser hun mindst én krimi om dagen.

Det skal være underholdende, let og sjovt at gætte med. Men det må ikke være for voldeligt og involvere børn.

Sådan har Anna Grue det bedst med sine krimier - både dem, hun selv skriver, men også dem hun ser og læser.

Selv om hun er en af Danmarks mest læste krimiforfattere og har syv bøger i serien om privatdetektiven Dan Sommerdahl bag sig, bliver hun aldrig træt af krimigenren.

- Jeg "junker" mindst en krimi om dagen på tv og mindst en krimi om ugen som bog. Jeg får aldrig nok, for jeg synes, det er så interessant, at man i krimien kan tillade sig noget, man ikke kan i andre bøger.

- Der er et helt fast mønster. Du skal have en forbrydelse og en opklaring. Derfra kan man gå ind og ud af alle miljøer. Der er ikke mange andre genrer, hvor du kan gå fra et hjemløsemiljø på Istedgade til et rigmandshjem i Dragør. Det enorme spænd er meget interessant, fortæller hun.

Anna Grues bestsellerserie om den skaldede privatdetektiv Dan Sommerdahl har lagt kimen til TV2 Charlies nye krimiserie "Sommerdahl", som løber over skærmen her i foråret.

Der er dog sket en del ændringer på Sommerdahl-universets rejse fra bog til tv - for eksempel at Dan-karakteren ikke længere er skaldet, men har hår på hovedet - men det gør ikke Anna Grue så meget.

- Jeg er meget tilfreds. Det tog mig lige lidt tid, da jeg fik at vide, at de ville gøre Dan til politimand og ikke privatdetektiv.

- Men da jeg havde sagt ja og slugt den, så var det egentlig ret logisk. Det fungerer meget bedre i tv-serien. Det er ikke min Dan, men en anden og god udgave.

- Det er gået op for mig, at alle de mennesker, som er med på holdet, har forskellige udgaver af karaktererne inde i hovedet, uanset hvor mange gange de har læst bøgerne, forklarer hun.

Det overrasker hende alligevel ikke synderligt, at de mange involverede ser forskelligt på Dan Sommerdahl og resten af karaktererne.

Det gør hendes trofaste læserskare nemlig også.

- På min Facebook-side kan jeg også se, at når folk har foreslået, hvem der skal spille Dan Sommerdahl, så er det i øst og vest.

- Det er alt fra Dar Salim til Lars Bom. Vi er helt ude i hjørnerne, siger hun.

Derfor har hun heller ikke blandet sig i tilblivelsen af tv-serien. Det har hun overladt til holdet bag, for tv-serien er deres værk, siger hun.

Skuespillerne har hun heller ikke hjulpet - både fordi de ikke har spurgt, og fordi hun ikke har haft lyst.

Resultatet er blevet vellykket, mener Anna Grue, men der er detaljer i tv-serien, som hun godt kan ærgre sig over ikke selv at have fundet på, fortæller hun med et grin.

- At Dan har en båd stående nede på havnen, som aldrig kommer i vandet. Det er simpelthen et billede på, hvor meget et vadested den mand befinder sig ved.

- Han er hele tiden på vej fra noget til noget andet, men kan aldrig beslutte sig, og det er båden et genialt billede på. Det kan irritere mig, at jeg ikke fandt på det.

"Sommerdahl" kan ses på TV2 Charlie og TV2 Play.

Foruden Peter Mygind, som spiller Dan Sommerdahl, så tæller rollelisten også skuespillere som Laura Drasbæk, André Babikian, Peter Gantzler og Lotte Andersen.

/ritzau/