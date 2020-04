Krimiforfatter Lone Theils har slukket for nyhederne og kastet sig over hjemmeprojekter for at fordrive tiden.

Det handler om at være opfindsom med nye projekter, når man er tvunget til at være hjemme under coronakrisen, og det er i den grad lykkedes for krimiforfatter Lone Theils.

Hun har kastet sig over alt fra havbad til surdej og fået et nyt kæledyr, hun ikke havde regnet med skulle flytte ind.

Hvad skal du lave i påsken, og hvem skal du være sammen med?

- Jeg ender med at arbejde en del på den næste Nora Sand-krimi, der snart skal være færdig. Hvis der ikke havde været karantæne, ville jeg helt sikkert have været hjemme hos min forældre til den store familiepåskefrokost. Nu bliver det nok bare en kop kaffe i naboens have eller på terrassen med en veninde. Måske en takeaway påskefrokost for at støtte de hårdt ramte restauranter.

Hvad skal du lave udendørs?

- Min forhave har aldrig været pænere. Siden karantænen har jeg fået plantet roser, hortensia og rabarber. I påsken har jeg planer om at kaste mig over højbedene. Jeg forspirer selleri, fennikel og ananaskirsebær. En af dagene kører jeg helt sikkert til Øresund og hopper i havet, som jeg plejer at gøre året rundt.

Hvad skal du lave indendørs?

- Jeg skal mæske mig med Hilary Mantels nye bog om Thomas Cromwell på næsten 900 sider. Den burde kunne holde påsken over. Hvis ikke, så har jeg Susanne Stauns "Kønslig omgang" og Mathilde Walter Clarks "Huset uden ende" i baghånden. Læsestof løber jeg aldrig tør for. Jeg kommer nok også til at bage. Igen.

Har du kastet dig over nogle nye projekter, mens du har været derhjemme?

- Som stort set hver anden dansker har jeg opdaget surdej. Det er bøvlet, men nu har man jo tiden til at gå hjemme og kæle for det. Forleden bagte jeg mine første surdejsboller og døde lidt af lykke. Jeg er også gået i gang med et puslespil, men indtil videre har jeg ikke rigtigt kunnet finde roen til det, så jeg har kun lavet kanten. Jeg havde egentlig også en ambition om endelig at få set alle Star Wars-filmene i den rigtige rækkefølge, men det er ikke sket endnu.

Hvad gør du generelt for at holde humøret oppe?

- Kort før karantænen flyttede en kat ind. Jeg er hundemenneske, men jeg blev ikke spurgt. Nu sover Lille Varyl, som jeg har døbt den, i sofaen dagen lang. Det er ren zen at se på en sovende kat. Jeg gør også noget, der er lidt chokerende for en nyhedsjunkie som mig. Jeg slukker for nyhedsstrømmen i lange perioder. Jeg følger med, men jeg drosler voldsomt ned, for ellers bliver det for meget. Og så bager jeg kager og deler ud til andre. Det bliver man glad af.

Hvad er det første, du vil gøre, når verden ser normal ud igen?

- Kramme og kysse dem, jeg holder af, planlægge en tur til London og tage den flaske rosé, jeg har liggende i køleskabet, ud og dele den med venner på terrassen. Gå ud og spise, gå i biffen og forsøge at være ubekymret. Det sidste bliver nok det sværeste, føles det som om lige nu.

/ritzau/