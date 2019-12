Forfatter Katrine Engberg kæmper med at skrive bøger og samtidig være tilstede over for sin mand og sin søn.

Når forfatter Katrine Engberg sætter sig til tasterne for at skrive en ny krimi, er det afgørende for hende, at den handler om noget, hun kan relatere til i sit eget liv.

Hendes seneste roman, "Vådeskud", udkom i september, og i romanen er balancen mellem arbejde og familieliv et bærende tema, for det er noget, der er i den grad optager 44-årige Katrine Engberg for tiden.

Hun er gift med Timm Vladimir og sammen har de sønnen Cassius på ti år.

- Et vådeskud er en fejltagelse, som gør utilsigtet skade, og med bogen havde jeg lyst til at undersøge, hvad vi kan komme til at gøre af skade mod dem, vi elsker, hvis de står i vejen for det, vi brænder for, siger hun.

- Jeg oplever selv, at der kan være modsætningsforhold mellem en hverdag med familie og rutiner, der skal plejes, og det at føle sig levende - altså der, hvor jeg virkelig kan mærke mig selv.

- For mig er det virkelig en udfordring at flette de to ting sammen. Jeg synes meget tit, de støder på hinanden, siger hun.

"Vådeskud" er Katrine Engbergs fjerde bog i serien om politiassistenterne Jeppe Kørner og Anette Werner.

Den første bog, "Krokodillevogteren", udkom i februar 2016, og Katrine Engberg har dermed skrevet og udgivet fire bøger på tre et halvt år.

Idéerne vælter ud af hende for tiden, men hun kæmper med at finde plads til både at skrive og være nærværende over for sin mand og søn.

- Jeg har et arbejde, der kræver, at jeg isolerer mig meget. Forfattergerningen er introvert i sin natur, og jeg føler mig utrolig hjemme i den. Jeg kan skrive en hel dag eller gå ud i byen og researche, og jeg befinder mig meget hurtigt i en boble, hvor jeg har det rigtig dejligt.

- Men i den proces er jeg alene og trækker mig i princippet væk fra dem, jeg har kær, siger hun.

Katrine Engberg har været gift med Timm Vladimir siden 2003.

Han er indehaver af en madskole og vært på DR's "Den store bagedyst" og har ligesom Katrine Engberg et skiftende arbejdsliv.

- De skiftende arbejdstider kan betyde, at Timm sommetider arbejder hjemmefra, ligesom jeg selv gør, og det er simpelthen forstyrrende for mig, at han er der.

- Jeg synes, det er irriterende, at jeg kan høre ham trække vejret og lave kaffe, når jeg sidder på mit kontor i vores lejlighed og skriver, og det er jo overhovedet ikke rimeligt. Det er så urimeligt.

- Så der clasher det, jeg brænder for, med den, jeg elsker, på et meget lavpraktisk plan, siger hun.

Når Katrine Engberg har fået hul på en ny historie, er hun så optaget af at forløse den, at hun tænker på plottet og karaktererne, når hun spiser aftensmad med familien og vågner om natten for at skrive noter ned.

Hun spurgte for nylig forfatterkollegaen Kim Leine, hvordan han formår at være nærværende over for sin familie, når han er dybt inde i sin fortælling.

- Han sagde - og det synes jeg, var ret inspirerende - at han anså sin hjerne for at være en hund, der skulle opdrages. Han var simpelthen i gang med at træne sin hjerne til, at den skulle være på fra klokken 7.30 til 15, mens han arbejder, og når han så har fri, skulle hjernen ligesom en sød hund sætte sig ned og slappe af med sin familie.

- Det synes jeg, var et fedt billede, og det tænker jeg ret meget over. Jeg skal træne min hjerne til, at den godt kan rumme både mit arbejde og min familie i min hverdag, siger hun.

Siden "Vådeskud" udkom i september, har Katrine Engberg haft travlt henover efteråret.

Hun har blandt andet været på bogtour rundt i Danmark og senere i Tyskland, Sverige, Norge, Schweiz og Østrig.

Hun nyder at have travlt, men hun er også begyndt at sige nej til rejser og interviews.

- I løbet af det seneste år har jeg været nødt til at vælge en masse arbejdsrelaterede ting fra og meget aktivt opprioritere min familie - eller prioritere at gå en tur rundt om søerne i København med min gamle veninde.

- For hvis ikke jeg begynder at prioritere meget hårdt i alle de arbejdsarrangementer, der er ved siden af skriveriet, så går det hårdt ud over mit sociale liv, siger hun.

Henover efteråret har Katrine Engberg og Timm Vladimir haft måneder, hvor de nærmest kun har sagt hej og farvel i døren, fordi de på skift har været på arbejde.

Men Katrine Engberg føler ikke, at arbejdspresset er begyndt at gå ud over deres ægteskab.

- Det er vores velsignelse, at vi begge har skiftet karriere. Timm var skuespiller, da vi blev kærester, og nu er han madskoleindehaver. Jeg var danser og koreograf, og nu er jeg forfatter.

- Vi har begge skiftet spor på en måde og på et tidspunkt, hvor vi kunne følges ad i det, så vi forstår hinanden og hinandens udfordringer, siger hun.

Katrine Engberg er glad for at have momentum som forfatter, men når alt kommer til alt, er det familien, der kommer først.

- Lige nu nyder jeg, at jeg kan leve af at skrive, og at der er nogen, der gider at læse det, jeg skriver. Alt, hvad der kommer derudover, er fedt, men i virkeligheden har jeg opnået det, jeg gerne ville.

- Jeg er stadig ambitiøs, og jeg vil smadder gerne være verdensberømt og sælge bøger i Japan, men ikke hvis jeg mister min familie undervejs. Der skal være en balance, siger hun.

