Julie Hastrup skriver selv krimier og elsker også genren, når hun selv slapper af med en god bog.

Krimiforfatter Julie Hastrup er oprindeligt uddannet journalist, men har levet af sit forfatterskab siden 2009, hvor første bind i serien om drabsefterforsker Rebekka Holm udkom.

Nu er ottende bog i serien netop udgivet, og selv ynder den 52-årige forfatter at læse sine kendte krimikollegers bøger.

Hvad skal du selv læse denne sommer?

- Denne sommer er atypisk, for normalt tilbringer vi altid sommeren i udlandet, og i år skulle vi have været på en længe planlagt rejse til Syditalien, men nu bliver det i stedet til en uge på Bornholm, og ellers skal vi være hjemme i vores lejlighed i indre København.

- Så der skal tankes op med bøger, og jeg skal helt sikkert læse den anmelderoste "Jeg tog ned til bror" af Karin Smirnoff. Det er ikke en krimi, men den skulle være både spændende og virkelig rørende, hvilket jo er en herlig kombination.

Hvad vil du anbefale til læsning på stranden?

- Til strandturen vil en novelle være passende, og der er jeg begejstret for Alice Munros noveller.

Hvad vil du anbefale af læsning på en regnvejrsdag?

- Den bedste læsedag er en regnvejrsdag, hvor man kan tillade sig at blive i sengen eller i sofaen med dynen i selskab med en superspændende krimi.

- Jeg er vild med min svenske kollega Camilla Grebes selvstændige krimier. Den seneste, "Skyggejægeren", er både skræmmende læsning, men giver derudover både et fint indblik i forskellige årtier og et interessant indblik i, hvordan kvindelige betjente er blevet behandlet fra krigen og op til nu.

Hvad kan du anbefale andre som et must til sommerferielæsningen?

- Som udgangspunkt skal man kun læse noget, man virkelig har lyst til, klassikere eller ej.

- Men der er mange forfatterskaber jeg helt klart synes man bør stifte bekendtskab med - for eksempel Delphine De Vigan, Jonathan Franzen, Alice Munro, Fay Weldon, Paul Auster, John Irving, Tove Ditlevsen, Hans Scherfig, Margaret Atwood, Marilyn French og Helle Helle for bare at nævne et par stykker af både udenlandske og danske forfattere.

Hvad vil du anbefale til læsningen i sommerhuset?

- Alt kan læses i et sommerhus, både det lette og det tunge, men jeg vil nok anbefale en anden svensk kollega, nemlig Anders De la Mottes foreløbig to kriminalromaner, "Sensommerjagt" og "Efterårssorg".

- De er spændende og velskrevet, og så er naturbeskrivelserne ualmindelig fine og stemningsfulde.

Hvilken bog skal man høre som lydbog?

- Jeg er endnu ikke kommet i gang med at høre lydbøger, nok fordi jeg gerne selv vil læse bøgerne, visuel som jeg er, men også fordi jeg ikke har nogen transporttid i min dagligdag, som jeg skal have slået ihjel, da jeg har kontor lige under min egen lejlighed.

- Men hvis jeg skulle lytte til noget, ville jeg vælge Michelle Hviids dugfriske bog, "Lev livet modigt", som hun i øvrigt selv har indlæst. Det er altid dejligt med inspirerende mennesker.

